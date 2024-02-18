شكرا لقرائتكم خبر عن الطيران الإسرائيلي ينفذ غارتين بالصواريخ استهدفتا بلدة يارون في جنوب لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" فى خبر عاجل، أن الطيران الحربي الإسرائيلي ينفذ غارتين بالصواريخ استهدفتا بلدة يارون في جنوب لبنان.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد أعلن عن استهداف بنى تحتية عسكرية لحزب الله في قرية القنطرة جنوب لبنان ما أسفر عن مقتل عدد من عناصره.

وتوعد "حزب الله" اللبنانى الخميس، على لسان نائبه البرلماني حسن فضل الله، إسرائيل، "بدفع الثمن"، بعدما أسفرت غارات على جنوب لبنان الأسبوع الماضى عن مقتل 10 مدنيين نصفهم من الأطفال.