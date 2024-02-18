شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: تحسن تدريجى بالطقس على أغلب الأنحاء وانحسار فرص الأمطار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، أنه اعتبارا من اليوم يشهد تحسنا تدريجيا في الأحوال الجوية، حيث يسود طقس مائل للدفء نهاراً على شمال البلاد حتى شمال الصعيد مائل للبرودة على السواحل الشمالية الغربية دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد شديد البرودة ليلاً وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء .

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى أنه من المتوقع فرص لسقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري تمتد خفيفة إلى مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة على فترات متقطعة.

ويشهد اليوم الأحد، طقس مائل للدفء نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية وشمال الصعيد، مائل للبرودة على السواحل الشمالية الغربية، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد ، شديد البرودة ليلاً وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الأحد: القاهرة العظمى 19 درجة والصغرى 12، والإسكندرية العظمى 18 والصغرى 10، ومطروح العظمى 18 درجة والصغرى 10، وسوهاج العظمى 22 درجة والصغرى 08، وقنا العظمى 23 درجة والصغرى 10 ، وأسوان العظمى 24 درجة والصغرى 11.