شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يرأس اجتماع مجلس المحافظين لمتابعة الاستعدادات لشهر رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ترأس الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء، اجتماع مجلس المحافظين ، لمتابعة الاستعدادات لشهر رمضان وتوافر السلع .

وكان رئيس الوزراء قد أكد على ضرورة توفير السلع المختلفة وأهمية الحفاظ على توازن الأسعار، بما يُلبي احتياجات المواطنين من هذه السلع، خاصة مع قُرب حلول شهر رمضان المُبارك، مُشيرًا إلى أهمية معارض "أهلًا رمضان" وكذا مبادرة "كلنا واحد" في توفير السلع المختلفة للمواطنين بأسعار مناسبة.