شكرا لقرائتكم خبر عن مركز المناخ: انعدام فرص سقوط الأمطار الأسبوع المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمد علي فهيم رئيس مركز معلومات المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، إن نماذج التنبؤ المناخي المتاحة تتوقع أن تنعدم فرص تساقط الأمطار مع ارتفاع نسبي وتدريجي في درجة حرارة الليل لتعلن انتهاء "شبح" تشكل الصقيع فى معظم المناطق حتى الأسبوع المقبل.

وأضاف فيهم، أن التوقعات تشير إلى ارتفاع درجة حرارة النهار ليكون فوق 22-25°م في معظم المناطق مع هدوء نسبي فى سرعات الرياح - عدا بعض الهبات المتفرقة والمؤقتة فى الرياح.

وبدأ شهر أمشير الأسبوع الماضي واستمد اسمه من "مجير" رمز الريح لدى قدماء المصريين وبنهاية شهر أمشير تبدأ الأحوال الجوية في التحسن، ويأتى من بعده برمهات فصل النماء عند قدماء المصريين الذى ينحسر فيه فيضان النيل وتنمو المحاصيل.

وقسم الفلاح المصرى شهر أمشير لعشرات العشرة الأولى سماها "مشير" ويقولون عنها عشرة الغنام و هو راعى الغنم لأن بداية الدفا تجعله يخرج بالغنم والحقيقة انه ينخدع بالدفا حيث يعود بعده البرد و العشرة التانية سماها "مشرشر" أو عشرة المعيز و يشتد فيها البرد ويكون هناك هواء وأمطار تجعل الماعز تموت و العشرة التالتة سماها "شراشر" ويقولون عليها عشرة العجوز لأن كبار السن يعودون للحركة بعد رجوع الدفا .