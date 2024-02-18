شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرى يبحث الموقف التنفيذى لمشروعات تأهيل الترع ضمن مبادرة حياة كريمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى إجتماعا لمتابعة موقف مشروعات تأهيل الترع الجارى تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وتم خلال الاجتماع مناقشة موقف أعمال تأهيل الترع ضمن المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة، والبرنامج الزمنى لنهو الأعمال.

وشدد سويلم على مراعاة الالتزام بضبط الجودة وعدم استلام الأعمال إلا بعد نهو كافة الملاحظات ، مع المرور الدوري علي كافة العمليات الجاري تنفيذها للتأكد من الإلتزام بجودة الأعمال المنفذة ومراعاة الإشتراطات الفنية السليمة للتنفيذ.

كما وجه سويلم بسرعة إعداد بيان بموقف عمليات تأهيل الترع بالمرحلتين الأولي والثانية من مبادرة "حياة كريمة" يستعرض تاريخ النهو المقرر ونسبة التنفيذ وموقف الاستلام وما تم إتخاذه من إجراءات لنهو الأعمال .

كما شدد سويلم على قيام كافة الإدارات التابعة للوزارة بالمحافظات بمتابعة أعمال تطهير الترع والمصارف بحيث يتم نهو كافة الأعمال قبل فترة أقصى الإحتياجات لضمان قدرة شبكة الترع على امرار التصرفات المائية المطلوبة للرى ومياه الشرب وغيرها من الإستخدامات ، وضمان قدرة شبكة المصارف الزراعية على إستقبال وإمرار مياه الصرف الزراعي بدون أى ازدحامات ، مع التنسيق مع مصلحة الميكانيكا والكهرباء لضمان تشغيل كافة المحطات بكفاءة ، والاسراع في صيانة البوابات والمنشآت المائية ومنشآت التحكم في نهايات الترع ، وإزالة التعديات بالتنسيق مع أجهزة المحليات والأجهزة الأمنية.