شكرا لقرائتكم خبر عن "المرافق" تخاطب البرلمان لشمول قرارات الحماية الاجتماعية العاملين بمياه الشرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاطبت النقابة العامة للمرافق العامة برئاسة هشام فؤاد، المستشار حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب لطلب ضم العاملين بمياه الشرب والصرف الصحى والإسكان للمستفيدين من قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والتي وجه من خلالها باتخاذ حزمة من الإجراءات الاجتماعية العاجلة التي تضمنت :

رفع الحد الادنى للاجور ليصل الى 6000 جنيه شهريا، وزياده أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية بحد ادنى يتراوح من 1000 الى 1200 جنيه شهريا حسب الدرجه الوظيفيه، ورفع حد الاعفاء الضريبي لكافه العاملين بالحكومه والقطاعين العام والخاص من 45 الف جنيه الى 60 الف جنيه، اعتبارا من مارس في العام الجاري.

وأكد “فؤاد” على حرص المرافق العامة و سعيها الدائم للتخفيف عن كاهل العاملين وأسرهم ورعايتهم بمختلف فئاتهم و درجاتهم في ظل هذه الظروف الاقتصادية الصعبة، وبما يتوافق مع الرؤيه السياسية الثاقبة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بضروره دعم و مساندة العاملين بالدولة في ضوء المتغيرات الاقتصادية والزيادات المستمرة في أسعار السلع و لرفع المعاناة عن العاملين وتحسين ظروفهم المعيشية مما يعزز ثقه العمال في قيادتهم السياسية وعملهم المخلص وصبرهم الواثق لجني ثمار الانجازات ولدفع عجلة الإنتاج والبناء والتنمية.