شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التعليم تشدد على عدم خروج المعلمين أثناء اليوم الدراسى لانتظام الدراسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى المديريات والإدارات التعليمية بتنفيذ خطط المتابعات الميدانية للقيادات الإدارية والتوجيه الفني بالإدارات التعليمية لمتابعة انتظام الدراسة بالفصل الدراسي الثاني والذى انطلق 10 فبراير الجارى، كما شددت الوزارة على ضرورة عدم خروج المعلمين أثناء اليوم الدراسي، وذلك لانتظام سير العملية التعليمية بالمدارس ومتابعة تنفيذ خطة الأنشطة التربوية بالمدارس التابعة للمديريات، وتفعيل اليوم الرياضي والثقافى وفترات المشاهدة.

وطالبت الوزارة المديريات بمتابعة التزام المدارس بتنفيذ القرار الوزاري رقم 28 لسنة 2023 المنظم المجموعات الدعم المدرسية للطالب والتأكيد على تسجيل الغياب أول بأول لجميع المراحل، وكذا الغياب الإلكتروني للصفين الثالث الإعدادي والثالث الثانوي، مع متابعة التزام جميع المدارس بذلك حفاظاً على انضباط الطلاب، مع التأكد من وصول الكتب المدرسية لكافة الطلاب بالمدارس لكافة المراحل التعليمية.

وأوضحت الوزارة يأتى ذلك فى إطار السعى نحو الوصول لأعلى معدلات تحسين الأداء، وتعظيما للجهود المبذولة للحفاظ علي حسن سير العملية التعليمية، وتحقيق الانضباط المدرسي، والذي سيتم من خلاله تقييم أداء القيادات بالمديريات التعليمية والإدارات والمدارس.