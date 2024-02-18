شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التعليم تشدد على عدم خروج المعلمين أثناء اليوم الدراسى لانتظام الدراسة والان مع تفاصيل الخبر
وطالبت الوزارة المديريات بمتابعة التزام المدارس بتنفيذ القرار الوزاري رقم 28 لسنة 2023 المنظم المجموعات الدعم المدرسية للطالب والتأكيد على تسجيل الغياب أول بأول لجميع المراحل، وكذا الغياب الإلكتروني للصفين الثالث الإعدادي والثالث الثانوي، مع متابعة التزام جميع المدارس بذلك حفاظاً على انضباط الطلاب، مع التأكد من وصول الكتب المدرسية لكافة الطلاب بالمدارس لكافة المراحل التعليمية.
وأوضحت الوزارة يأتى ذلك فى إطار السعى نحو الوصول لأعلى معدلات تحسين الأداء، وتعظيما للجهود المبذولة للحفاظ علي حسن سير العملية التعليمية، وتحقيق الانضباط المدرسي، والذي سيتم من خلاله تقييم أداء القيادات بالمديريات التعليمية والإدارات والمدارس.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز