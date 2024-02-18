شكرا لقرائتكم خبر عن القاهرة الإخبارية: قوات خاصة من جيش الاحتلال تقتحم مخيم طولكرم بالضفة الغربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" فى خبر عاجل أن قوات خاصة من جيش الاحتلال تقتحم مخيم طولكرم بالضفة الغربية.

وكانت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير، أعلنت بالأمس إن قوات الاحتلال الإسرائيلي، اعتقلت نحو 7060 مواطنا من الضفة الغربية، منذ بدء العدوان على قطاع غزة، في السابع من أكتوبر الماضي.

وأشارا إلى أن عمليات الاعتقال رافقها تنكيل بالمواطنين والاعتداء عليهم بالضرب، إضافة إلى عمليات تخريب وتدمير واسعة في منازل المواطنين، والاستيلاء على أموال، ومركبات.