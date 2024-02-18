شكرا لقرائتكم خبر عن التموين: تعاون مع المنتجين لتوفير السلع بمعارض أهلا رمضان بتخفيضات 30% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، إستمرار ضخ كميات كبيرة السلع الأساسية بالمنافذ التابعة لها وكذلك فى معارض " أهلا رمضان " على مستوى الجمهورية، مؤكدة توافر مخزون استراتيجى يكفى لأكثر من 4 أشهر.



وقال الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، أن التخفيضات على أسعار سلع "أهلا رمضان" تصل إلى 30 ٪ عن مثيلاتها بالسوق، موضحاً قيام شركتى الجملة بتوفير كافة المكونات التى يحتاجها المواطنين خلال الشهر الكريم وأن هناك متابعة مستمر من الوزارة مع الشركات المنتجة والموزعين من أجل استمرار توفير السلع الغذائية بالمنافذ سواء التابعة للوزارة وكذلك السلاسل التجارية والقطاع الخاص.

من جانبه قال اللواء أحمد حسنين رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، أن الشركة ستوفر كوبونات سلعية بفئات مختلقة وطرحها للشراء من جانب المواطنين أو الجهات الراغبة فى توزيعها على الأسر الأكثر احتياجاً لشراء مستلزماتهم الغذائية من المجمعات الاستهلاكية و فروع جمعيتي.

وأكدت الشركة المصرية لتجارة الجملة بوزارة التموين، أنه سيتم إقامة 65 شادر لمعارض" أهلا رمضان" فى القاهرة بالإضافة 13 محافظة بالوجه القبلى متواجدة بها الشركة لافته إلى أن الشركة تعمل على توفير المقررات التموينية لنحو 27 مليون مواطن فى مستوى المحافظات المتواجدة بنطاق عمل الشركة، من خلال 14 الف بدال تمويينى و 4 آلاف منفذ جمعيتى، فضلاً عن 151 فرع تجزئة تابع للشركة، كما أن 80٪ من فروع الشركة تتعامل بالفاتورة الإلكترونية حيث من المتوقع تعميمها بنهاية العام الجارى وان الشركة يتبعها 191 مخزن رئيسى و 608 ملاحق تابعة، مؤكداً على ميكنة و حوكمة جميع فروع الشركة وربطها إلكترونيا بالشركة القابضة و وزارة التموين لمعرفة الرصيد المتواجد والكميات المنصرفة وأماكن الاحتياج.