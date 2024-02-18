شكرا لقرائتكم خبر عن محمد اشتية: نتنياهو لم يحقق أى شىء سوى قتل آلاف الفلسطينيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال محمد اشتية رئيس الوزراء الفلسطيني إن جيش الاحتلال يعمل على تقويض السلطة الفلسطينية ويدمر المدن والمخيمات الفلسطينية، مشددا على أنه يجب العمل على حل القضية الفلسطينية ونعمل على توحيد الشعب الفلسطيني.

وأضاف خلال تصريحات له على هامش مؤتمر ميونخ للأمن وعرضتها قناة "القاهرة الإخبارية": "المستوطنون الإسرائيليون قتلوا عديدا من الفلسطينيين.. ونابلس أصبحت تحت الاحتلال الإسرائيلي على مدار عام.. ونتنياهو لم يحقق أي شيء سوى قتل آلاف الفلسطينيين".

ويُواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المُكثّف وغير المسبوق على قطاع غزة، جوًا وبرًا وبحرًا، للشهر الخامس تواليًا، مُخلّفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء.

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.