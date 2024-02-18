شكرا لقرائتكم خبر عن الجيزة تجهز معارض أهلا رمضان.. السلع بأسعار مخفضة والمعرض الرئيسى بالعمرانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أيام قليلة وينطلق معرض "أهلًا رمضان" الرئيسي بمحافظة الجيزة، حيث تكثف المحافظة استعداداتها بالتعاون مع غرفة الجيزة التجارية ومديرية التموين للانتهاء من تجهيزات المعرض؛ لتوفير احتياجات المواطنين من السلع الأساسية بأسعار مخفضة وعروض جيدة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

يقام المعرض الرئيسي بمحافظة الجيزة في أرض الشركة الشرقية للدخان على مساحة 1000 متر بجوار محور كمال عامر بالعمرانية، ويشارك فيه عدد كبير من العارضين وكبار منتجى السلع الغذائية والرمضانية.

ومن المقرر أن يتضمن المعرض مختلف المنتجات والسلع الغذائية من سكر، أرز، مكرونة، زيت، سمن، كافة أنواع الجبن والألبان، البقوليات، والخضروات والفاكهة، ومستلزمات شهر رمضان من بلح، جوز هند، قمر الدين، الفاكهة المجففة "تين، مشمش، خروب"، سوبيا، إضافة إلى اللحوم والدواجن.

وبدأت المحافظة تجهيز معرض "أهلاً رمضان" في مركز ومدينة البدرشين، والذي يقام بشارع عمر بن العاص على مساحة 500 متر، وقريبًا ستبدأ في تجهيز المعرض الثالث لـ"أهلًا رمضان" في حي إمبابة، وتحديدًا بشارع المطار على مساحة 500 متر.

ومن جانبه، أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، اتخاذ المحافظة عدد من الخطوات الجادة لزيادة المعروض من السلع الغذائية الأساسية بالأسواق لتلبية كافة احتياجات المواطنين، مشيرًا إلى أنه تم ضخ حوالى 15 ألف طن سكر إضافي بالمنافذ والسلاسل التجارية الكبرى خلال الشهرين الماضيين، وذلك بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية.

وأشار محافظ الجيزة إلى أنه وبالتعاون مع الغرفة التجارية ومديرية التموين جاري العمل على تجهيز المعرض الرئيسى لأهلا رمضان بشارع ترعة الزمر بحي العمرانية بالإضافة إلى إقامة 10 معارض أهلا رمضان على مستوى قطاعات المحافظة، وذلك لتوفير السلع للمواطنين بأسعار مناسبة ونسب تخفيضات جيدة.

وأكد محافظ الجيزة على تفعيل الدور الرقابي على الأسواق والسلاسل التجارية لمتابعة الالتزام بالاعلان عن أسعار السلع ومنع التلاعب.