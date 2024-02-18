طريقة جراحية تعالج الرضاعة الذاتية عند الأبقار.. رسالة ماجستير بجامعة أسوان

القاهرة - سامية سيد - تمكن فريق بحثى بقسم الجراحة والتخدير والأشعة بكلية الطب البيطرى – جامعة أسوان من خلال رسالة ماجستير فى التوصل إلى اكتشاف طريقة جراحية جديدة لعلاج مشكلة الرضاعة الذاتية فى الأبقار والجاموس، والتى تؤدى إلى خسائر أقتصادية كبيرة فى مزارع الألبان وذلك بثقب اللسان وتركيب أداة تم تصميمها خصيصا لهذا الهدف. وقد نجحت الطريقة الجديدة فى علاج المشكلة نسبة 100% وبدون أى مضاعفات كبيرة فى الحيوان.

جدير بالذكر أن مشكلة الرضاعة الذاتية و الرضاعة البينية فى الأبقار و الجاموس منتشرة فى مزارع انتاج الالبان و قد تصل نسبة الاصابة بها إلى 40-50% فى بعض المزارع، مما يؤدى إلى مشاكل كثيرة و منها إنخفاض إنتاج اللبن و إلتهاب الضرع و تكلفة العلاج و إستبعاد الحيوان المصاب من القطيع لمنع إنتشار هذه العادة السيئة فى الأبقار و الجاموس.

عمل الفريق البحثى تحت قيادة الدكتور محمد كرمى عميد الكلية و بإشراف الراحل الدكتور محمد سميكة أستاذ الجراحة بكلية الطب البيطرى بجامعة أسيوط و ضم الفريق كل من الدكتور الليثى الحظ الليثى رئيس مجلس قسم الجراحة و التخدير و الأشعة بكلية الطب البيطرى بأسوان و الطبيب البيطرى ياسر سالمان أمين بمديرية الطب البيطرى بأسوان.

وقد تم إجازة الرسالة من لجنة الحكم و المناقشة و التى تشكلت من الدكتور أشرف أبو سعدة أستاذ الجراحة و التخدير و الأشعة بكلية الطب البيطرى - جامعة القاهرة و الدكتور محمد على أستاذ مساعد الجراحة و وكيل كلية الطب البيطرى بأسوان لشئون التعليم و الطلاب بالإضافة للمشرفين على الرسالة،و تم ترشيح الباحث ياسر سالمان أمين للحصول على درجة الماجستير فى العلوم الطبية البيطرية.

جدير بالذكر أنه قد تم نشر هذا الإكتشاف فى بحث بمجلة دولية مرموقة من الربع الأول Q1)) فى مجال الطب البيطرى تصدر عن دار نشر إنجليزية.