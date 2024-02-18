شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل لجان بالمدارس لمراجعة بيانات طلبة الدبلومات المتقدمين لامتحانات 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على أنه تشكل لجنة من العاملين بالمدرسة لمراجعة بيانات كل طالب متقدم لامتحانات الدبلومات الفنية 2024، حيث تتم المراجعة على شهادة ميلاده ومن واقع سجلات المدرسة والبطاقة الشخصية للطالب والتوقيع على الاستمارة الإلكترونية بما يفيد المراجعة وعلى المراجع أن يوقع بالقلم الأحمر بجانب أي تصويب كما يوقع الطالب أيضاً على ذلك التصويب.

وأوضحت الوزارة فى خطاب لها، أنه فى حال وجود أي أخطاء في البيانات يتم التواصل فورا مع وحدة المعلومات بالمدرسة للتعديل والتقدم بشكوى من خلال البوابة الرسمية للشكاوى (moe complains.cmis.gov.eg) والتي تتولى أقسام وإدارات الإحصاء بالمديرية والإدارات التعليمية حل المشكلات التي ترد من طلابها، على أن تعد إدارة المدرسة كشف بأسماء المراجعين وأرقام هواتفهم المحمولة وتوقيعاتهم من أصل وصورة يرفق الأصل معتمداً ومختوما بخاتم شعار الجمهورية مع الاستمارات المرسلة إلى لجان

النظام والمراقبة المختصة وتحتفظ المدرسة بصوره للرجوع إليها عند الحاجة.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم، أعلنت إجراءات التقدم لامتحانات شهادة الدبلومات الفنية 2024 وضوابط تحرير الاستمارات، موضحة أن عدد مرات التقدم للامتحانات

هي التي يؤدى الطالب فيها الامتحان في جميع المواد أو بعضها، وعدم تقدم الطالب للامتحان أو تغيبه عن تأدية الامتحان في جميع المواد لا يحتسب ضمن مرات التقدم أو الرسوب بما لا يتجاوز العامين المسموح بهما على أن يحتسب الرسوب في الدورين الأول والثاني في العام الواحد مرة رسوب واحدة.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن تحرير استمارة التقدم للدبلومات الفنية بنوعياتها يتم التسجيل الإلكتروني و عند التسجيل الإلكتروني لطلاب الدبلومات الفنية يجب اتباع الآتي:

- المراجعة الدقيقة لجميع بيانات الطلاب المتقدمين لامتحانات الدبلومات الفنية بأنواعها المختلفة تجارى - زراعي - صناعي - فندقي - مزدوج - مهني من خلال بوابة ‏/http://gdepexams.emis.gov.eg الخدمات الالكترونية

- التسجيل الإلكتروني يتم باستخدام البريد الإلكتروني الرسمي للطالب والذي يمكن الحصول عليه من خلال البوابة الالكترونية للحساب المدرسي الإلكتروني الموحد والمتاح لجميع طلاب الدبلومات الفنية.