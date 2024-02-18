شكرا لقرائتكم خبر عن المديريات توجه المدارس باكتشاف مواهب الطلاب العلمية والثقافية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت المديريات التعليمية والإدارات المدارس بضرورة اكتشاف المواهب فى جميع الأنشطة والمجالات للارتقاء وتنمية مواهب للتلاميذ داخل المدرسة من خلال اكتشاف المعلمين لموهبتهم بما يساهم بالنفع والفائدة والارتقاء بالعملية التعليمية، وخاصة فى الأنشطة الرياضية والفنية والثفافية والعلمية، وقياس مدى استفادة الطلاب من المناهج الدراسية المطورة ونتائج استيعابها والتى تطبق على تلاميذ صفوف المرحلة الابتدائية.

وانتظم قرابة 25 مليون طالب فى مدارسهم في النصف الثاني من العام الدراسي 2023 - 2024، بعد إجراء عدة خطوات لضمان جودة التعليم والتأكد من صلاحية جميع مرافق المدارس، مشددة على الانتهاء من إعداد الجداول المدرسية، وتوزيع المهام والأدوار على أعضاء هيئة التدريس بالمدارس، مؤكدة على استمرار عملية رصد وتسجيل غياب الطلاب يوميا والتنبيه المشدد عليهم بعدم الغياب.

الجدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أطلقت على موقعها الالكترونى المحتوى التعليمي للفصل الدراسي الثاني (المواد التعليمية والتدريبية) في جميع المواد الدراسية المقررة للصفوف من الرابع الابتدائى حتى الثالث الثانوى، وذلك عبر الرابط التالي:

‏https://moe.gov.eg/ar/elearningenterypage/e-learning

ويتناول المحتوى تقديم المواد التعليمية بأسلوب سهل مبسط وشرح وافٍ للمعارف والمفاهيم الأساسية لكل وحدة دراسية من المنهج الدراسي مع الاستعانة بالأشكال والرسوم التوضيحية فى صياغة خرائط المعارف والمفاهيم التي تساعد الطلاب على الربط بينها، واستنتاج العلاقات بين أجزاء المنهج بشكل ميسر مع مراعاة الفروق الفردية بين الطلاب بمستوياتهم المتفاوتة في عملية التحصيل.