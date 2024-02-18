شكرا لقرائتكم خبر عن دخول 44 مصابا فلسطينيا و120 شاحنة مساعدات عبر ميناء رفح البري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبر ميناء رفح البري، اليوم الأحد، 44 مصابا فلسطينيا قادمين من قطاع غزة مع 28 مرافقا.



وصرح مصدر مسئول بميناء رفح البري، بأن 13 شخصا من أصحاب الجوازات الأجنبية، و150 فردا يحملون الجوازات المصرية، و250 فردا من أصحاب الإقامات دخلوا عبر المعبر.



كما تم دخول 120 شاحنة مساعدات ومواد طبية لصالح المستشفى الإماراتي و5 شاحنات وقود