شكرا لقرائتكم خبر عن القاهرة الإخبارية: الاحتلال قصف 29 منزلا آمنا خلال يوم مما أسفر عن 127 شهيدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" فى خبر عاجل نقلا إعلام فلسطيني: جيش الاحتلال قصف 29 منزلا آمنا خلال 24 ساعة مما أسفر عن 127 شهيدا و205 مصابين وأكثر من 90% من الضحايا من الأطفال والنساء وكبار السن.

ويُواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المُكثّف وغير المسبوق على قطاع غزة، جوًا وبرًا وبحرًا، للشهر الخامس تواليًا، مُخلّفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء.

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.