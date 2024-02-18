شكرا لقرائتكم خبر عن القاهرة الإخبارية: مصر تتقدم بمذكرة للعدل الدولية حول ممارسات إسرائيل بالأراضي المحتلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال مصدر رفيع المستوي للقاهرة الإخبارية، أن مصر تتقدم بمذكرة لمحكمة العدل الدولية حول الممارسات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة. وأضاف المصدر رفيع المستوي للقاهرة الإخبارية: مصر تتقدم بالمرافعة أمام محكمة العدل الدولية يوم 21 فبراير الجاري. وتابع المصدر مصري رفيع المستوى للقاهرة الإخبارية: مصر تشارك في الرأي الاستشاري الذى طلبته الجمعية العامة من محكمة العدل الدولية حول الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية منذ عام ١٩٦٧

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