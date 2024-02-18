شكرا لقرائتكم خبر عن "فيتش" تتوقع ارتفاع إجمالى توليد الكهرباء بمصر لـ320.1 تيراوات/ ساعة فى 2033 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتوقع وكالة فيتش سوليوشنز أن يرتفع إجمالي توليد الكهرباء في مصر من 212.2 تيراوات/ ساعة خلال عام 2022 ليصل إلى 320.1 تيراوات/ ساعة خلال عام 2033

ونشر مركز معلومات مجلس الوزراء انفوجراف نقلا عن وكالة فيتش تضمن إنه من المتوقع أن ترتفع حصة توليد الكهرباء من المصادر المتجددة غير الكهرومائية من إجمالي توليد الكهرباء في مصر من نحو 5.6% عام 2022 لتصل إلى 24.8 عام 2033.