شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس أمناء الحوار الوطنى يجتمع لبحث جدول أعمال وجلسات الحوار الاقتصادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ منذ قليل، الاجتماع الذى يعقده مجلس أمناء الحوار الوطنى، بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، لبحث جدول أعمال وجلسات موضوعات الحوار الاقتصادي وباقي جلسات الموضوعات المختلفة.

ومن جانبه، قال الكاتب الصحفي جمال الكشكي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن الاجتماع الثانى لمجلس الأمناء اليوم الأحد، يناقش ترتيبات المرحلة الثانية للحوار وبلورة العناوين والقضايا والموضوعات الاقتصادية وتحديد مواعيد بدء اللجان المتخصصة لمناقشة الحزم الاقتصادية والوصول لنتائج سريعة في أقصر وقت ممكن.

وأضاف جمال الكشكي، أن الجلسات المتخصصة سيشارك فيها الخبراء والمتخصصين، موضحا أنه من المقرر أن تعقد تلك الجلسات في مقر الأكاديمية الوطنية للتدريب.

وتابع جمال الكشكى :"نناقش أولويات القضايا الراهنة التى تهم المواطن بشكل عام، والنقاشات تدور حول بعض التوصيات التى تتعلق بالموازنة العامة والتضخم والعدالة الاجتماعية والاستثمار، والوصول إلى آليات إجرائية تناقش اللجان المتخصصة بشكل سريع وعاجل لطرح القضايا الحياتية التى لها أولوية حسبما اتفق مجلس الأمناء".