شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد تشغل 5 قطارات إسبانى و Vip بهذه الخطوط بداية من مارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعدل هيئة السكة الحديد، بداية شهر مارس القادم، تركيب 5 قطارات عادية إلى أسباني وVip، على خطى القاهرة الإسكندرية والإسكندرية أسوان، وأسوان القاهرة، والعكس، وذلك لتحسين الخدمات المقدمة لجمهور الركاب وتحسين الخدمات بخطوط المسافات الطويلة.

واعتبارا من يوم 1 مارس القادم، سيتم تعديل تركيب قطار 917 (القاهرة/ الإسكندرية) إلى قطار أسباني مطور.

كما سيتم تعديل تركيب قطار رقم 2008 (الإسكندرية/ أسوان) إلى قطار أسبانى مطور، في بداية شهر مارس المقبل.

وفى 2 مارس سيتم تعديل تركيب قطار رقم 2009 (أسوان/ القاهرة) إلى قطار أسبانى مطور.

كما سيتم تعديل تركيب قطارى ( 2011/2010) (القاهرة/ أسوان) والعكس إلى قطار VIP، وذلك بداية من 1 مارس القادم.

واعتباراً من يوم 10 مارس سيتم تعديل تركيب استوكات قطارى (1902/989 ) (القاهرة/ أسوان) والعكس إلى قطار أسباني مطور.