شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تنشر أسماء أصحاب الإجابات الصحيحة على السؤال الأول بمسابقة النحو التطبيقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت وزارة الأوقاف أسماء أصحاب الإجابات الصحيحة على السؤال الأول في مسابقة (النحو التطبيقي) للأئمة وخطباء المكافأة والواعظات , وهم : 1. أحمد جمال الدين محمد حماد شحاته - الدقهلية - إمام 2. علاء سمير فؤاد عبد العال - البحيرة - إمام 3. محمد السيد عبدالحميد اسماعيل دبل - بور سعيد - إمام 4. أحمد جلال عبد السيد عبد الحميد شقوير - الديوان العام - إمام 5. أحمد محمود عبيد حماد - الفيوم - إمام 6. حمادة حمدان عبدالمحسن عيد - بني سويف - خطيب مكافأة 7. سيد أحمد عبد الواحد سيد أحمد عبد الواحد النجار - الغربية - إمام 8. طارق حلمي مبروك أبوالمكارم - البحيرة - إمام 9. كارم محمد علي أحمد - قنا - إمام 10. محمد أحمد محمد محمد القهوجي - الغربية - إمام 11. محمود حسن محمود حسن - أسيوط - إمام 12. محمود صلاح محمود عبدالباقي - المنيا - خطيب مكافأة 13. محمود محمد سعد عرابي - القليوبية - خطيب مكافأة 14. أحمد السيد عبدالمنعم أبوالنور - الشرقية - خطيب مكافأة 15. أحمد رمضان جمعه محمد جابرى - الجيزة - خطيب مكافأة 16. أحمد عامر عطيتو عامر - أسوان - إمام 17. توفيق حامد بريري حسان - قنا - إمام 18. د. هشام عبدالمبدي خلف - سوهاج - خطيب مكافأة 19. سعيد محمد محمد عبدالهادي - بني سويف - خطيب مكافأة 20. عبدالحق علي أبوضيف عبدالحق - سوهاج - إمام 21. محمد إبراهيم محمد محمد - الشرقية - إمام 22. محمد أحمد السيد إسماعيل - القليوبية - إمام 23. محمد السيد عبد الهادى - الشرقية - إمام 24. محمد رجب صديق عبدالله - الشرقية - إمام 25. محمد عبدالله فكري علي - الفيوم - خطيب مكافأة 26. محمد عوض محمد علي منصور - بور سعيد - إمام 27. محمد فتحى عبدالحميد مجاهد - الاسماعيلية - إمام 28. مصطفى إبراهيم محمود محمد - الأقصر - خطيب مكافأة 29. منال علي محمد محمود عبده - الاسكندرية - واعظة 30. وجيه محمد السيد شريوب - الغربية - إمام 31. إبراهيم عيدالمنعم مصطفى شوشه - شمال سيناء - خطيب مكافأة 32. أحمد ابوالسعود ابوالسعود إبراهيم - بني سويف - إمام 33. أحمد سمير عبد المنعم حسن - بني سويف - إمام 34. اسماعيل صلاح محمد عبد الباقي - الفيوم - إمام 35. أمل محمد رجب على - الشرقية - واعظة 36. أنس إبراهيم السيد الشهاوي - مرسى مطروح - إمام 37. حسن منصور محمد أحمد - الأقصر - إمام 38. دعاء أسعد طلبه منصور - الغربية - واعظة 39. سعد عمر سعيد محمد - شمال سيناء - إمام 40. سهام حاتم سالم - الاسكندرية - واعظة 41. صفاء محمد صبري سعود - الغربية - واعظة 42. عبدالمجيد السعيد متولي النجار - الغربية - إمام 43. علياء صلاح إبراهيم الشلقامي - الغربية - واعظة 44. فاطمة أحمد فتحي عيد - الدقهلية - واعظة 45. فاطمه عبد الدائم سيدأحمد - الأقصر - واعظة 46. محمد عزت سعد هلال - مرسى مطروح - إمام 47. محمدجمعة عبدالفتاح ابراهييم هارون - البحيرة - إمام 48. محمود السعيد محمد على عبد الكريم - السويس - إمام 49. محمود عبد الغفار مرسي - الفيوم - إمام 50. محمود محمد أحمد محمد - الشرقية - إمام 51. مصطفى عبدالمعطي سيد أحمد هاشم - جنوب سيناء - إمام 52. وليد عيد السيد عبدربه - الشرقية - إمام 53. أحمد أيمن أحمد مصطفى سالم - المنوفية - إمام 54. أحمد سعد أحمد علي - البحر الأحمر - إمام 55. أحمد سيد محمد أحمد - مرسى مطروح - إمام 56. أحمد فرج عبد القادر حسن - قنا - إمام 57. أماني رفعت محمد الحسيني - الدقهلية - واعظة 58. أميرة أحمد رجب عبدالدايم - الفيوم - واعظة 59. أنس نادهى زكى عبدالحميد - الاسماعيلية - إمام 60. أيمن عبد المعطي حامد حبيبه - المنوفية - إمام 61. بليغ المتولي أحمد محمد - الدقهلية - إمام 62. حنفى محمود أحمد أحمد - سوهاج - إمام 63. خالد مهدي محمد أحمد - قنا - إمام 64. خلود رفعت حامد السيد - مرسى مطروح - واعظة 65. دياب محروص السيد محمد - القاهرة - إمام 66. دينا يحيي عبدالوهاب عبد القادر - الجيزة - واعظة 67. رضوة إبراهيم محمد إبراهيم - القاهرة - واعظة 68. رمضان السيد إبراهيم حسن - البحيرة - إمام 69. رمضان محمد أحمد محمد - البحر الأحمر - إمام 70. سعده إبراهيم مصطفى على - الشرقية - واعظة 71. سناء عبدالعزيز محمود عبد الجليل - القاهرة - واعظة 72. شريف عامر عبد الفتاح أحمد - الجيزة - إمام 73. صلاح عبدالرحيم أبو الفتوح أبو المعاطي - الدقهلية - إمام 74. عبد الجواد شوقى عبد الجواد حسنين حبيب - البحيرة - إمام 75. عبد العزيز مصطفى عبد العزيز لبده - البحيرة - إمام 76. عبدالرحمن شريف عبدالرحمن محمد - القليوبية - إمام 77. عبدالسلام رمضان عبدالسلام محمد - البحيرة - إمام 78. عبدالمنعم ماهر محمد عبده البرعي - كفر الشيخ - إمام 79. على عماد الدين علي مصطفي - الديوان العام - إمام 80. علي محمد إبراهيم إبراهيم - الديوان العام - إمام 81. عمرو رمضان حسن أحمد - الشرقية - خطيب مكافأة 82. فاطمة قاسم علي التابعي - الدقهلية - واعظة 83. قاسم علي محمد علي خضر - كفر الشيخ - خطيب مكافأة 84. محمد أحمد الشحات النمراوي - جنوب سيناء - إمام 85. محمد أحمد سلمان مدني - القاهرة - إمام 86. محمد حمدي محمد عمر - سوهاج - إمام 87. محمد خليفه محمدسيد - قنا - إمام 88. محمد عبد العزيز قرشى عبد العزيز - المنيا - إمام 89. محمد علي محمد الشاذلي - جنوب سيناء - إمام 90. محمد ممدوح عبدالغني عثمان - دمياط - إمام 91. مسعود إسماعيل السيد الدراجيني - الغربية - إمام 92. ملكة عبد العظيم عبد الوهاب علي - بني سويف - واعظة 93. منى أحمد عبد الحميد أحمد - القاهرة - واعظة 94. مي عبد السميع محمد محمد - الجيزة - واعظة 95. ميمي جمال شتا غانم. - القاهرة - إمام 96. هبه مختار على سعيد - الفيوم - واعظة 97. إبراهيم إبراهيم حسن إبراهيم سعد - الدقهلية - إمام 98. أحمد حامد عبد الله أحمد - المنيا - إمام 99. أحمد سعيد عبدالله عبدربه سعيد - القليوبية - إمام 100. أحمد سعيد محمد أحمد أبو غزالة - دمياط - إمام 101. أحمد شحاته محمود - القليوبية - خطيب مكافأة 102. أحمد عبدالقادر علي عبد القادر - الشرقية - خطيب مكافأة 103. أحمد محمد عطية زيادة - البحيرة - إمام 104. اسلام عباس سيد أحمد النجار - البحيرة - إمام 105. إسلام عبدالرءوف عويس حسين - بني سويف - إمام 106. آمال محمود علي البيومي - الجيزة - واعظة 107. أيمن فتحي عبدالحميد محمد - القاهرة - إمام 108. جمعة محمد السيد بيومي - كفر الشيخ - إمام 109. رمضان إسماعيل حسين أيوب - الفيوم - خطيب مكافأة 110. شحاته محمد شحاته محمد - سوهاج - إمام 111. شعبان محمد شعبان عطية جاب الله - القليوبية - إمام 112. طارق أحمد محمد أحمد يوسف - الجيزة - خطيب مكافأة 113. عبدالرحمن السعيد مسعد السعيد - الغربية - إمام 114. عبدالرحمن محمد عبدالستار فهمي - الدقهلية - إمام 115. عبدالسلام الجوهري عبدالسلام شعبان - الدقهلية - خطيب مكافأة 116. عبدالسلام محمد حسن السيد - البحيرة - إمام 117. عبدالله شعراوي دياب حسن - المنيا - إمام 118. عبدالوهاب عطيه عبدالوهاب عطيه - الدقهلية - إمام 119. عمر أحمد أحمد حسن - الشرقية - إمام 120. محمد أشرف سيد عبدالرحيم - قنا - خطيب مكافأة 121. محمد صبري محمد جلبان - المنوفية - خطيب مكافأة 122. محمد محمد عبداللطيف مصطفي - كفر الشيخ - إمام 123. محمود البدري سليمان تمام - سوهاج - خطيب مكافأة 124. محمود محمد محمود جابر - الاسكندرية - خطيب مكافأة 125. محمود نادي محمد محمد - بني سويف - إمام 126. مصطفى مهدي علي عوض الله - الجيزة - خطيب مكافأة 127. مؤمن محمد عبدالهادي أحمد - القاهرة - إمام 128. عماد محمد محمد هيبه - بور سعيد - إمام 129. غمرى محمد سعيد إسماعيل - الاسماعيلية - إمام 130. إبراهيم محمد حسن إبراهيم حرفوش - القليوبية - إمام 131. أحمد السيد محمد سليمان - سوهاج - خطيب مكافأة 132. أحمد رمضان حسن جانو - الدقهلية - إمام 133. أحمد علي عبدالمحسن - المنوفية - خطيب مكافأة 134. أحمد محمد علاء الدين محمد سيد أحمد - بور سعيد - إمام 135. أحمد محمد علي البدري - سوهاج - خطيب مكافأة 136. أحمدسعيدمحمدجادالكريم - قنا - خطيب مكافأة 137. إسماعيل إبراهيم ياسين حسين - المنيا - خطيب مكافأة 138. حاتم النبوي زين الدين عمار - الغربية - إمام 139. حسام حسن أحمد حسن علي - بني سويف - خطيب مكافأة 140. حسام عبدالمنعم محمد السيد - الشرقية - خطيب مكافأة 141. حماده محمد نصر مدنى - الأقصر - إمام 142. رشا حلمى مأمون - القاهرة - واعظة 143. رشا يوسف نعيم يوسف - شمال سيناء - واعظة 144. رمضان أحمد يوسف أحمد - أسيوط - إمام 145. زكريا محمد أحمد - المنيا - خطيب مكافأة 146. سعيد جابر عبد الحميد حجاج - البحيرة - إمام 147. شروق أحمد عبد الحكيم اسماعيل - بني سويف - واعظة 148. صلاح صلاح فتحى إمام - السويس - إمام 149. صلاح على محمد بدر - كفر الشيخ - إمام 150. عادل عبد الباري عبد المنعم أحمد - الدقهلية - إمام 151. عبد الرحمن رضا علي درويش - القاهرة - إمام 152. عبد الرحمن محمد عبد العليم عمار - الغربية - إمام 153. عبدالخالق بهجت عبدالله علي - الشرقية - إمام 154. عبدالرحيم محمد حمدى أبو الفتوح محمد - القليوبية - إمام 155. عزيزة أحمد إبراهيم بريقع - الاسكندرية - واعظة 156. عصام رضا بدران محمد - كفر الشيخ - إمام 157. علاء رجب محمد إبراهيم - الشرقية - إمام 158. عماد حسن علي حسن - القليوبية - خطيب مكافأة 159. عماد محمد علي الشافعى - الشرقية - إمام 160. عمار إبراهيم علي إبراهيم - البحيرة - إمام 161. محسن السيد محمد السيد - الجيزة - إمام 162. محمد أحمد إبراهيم محمد - بني سويف - خطيب مكافأة 163. محمد أحمد صالح مرسي - الشرقية - خطيب مكافأة 164. محمد جابر سيد عبدالسلام - بني سويف - إمام 165. محمد حمدي علي السيد - سوهاج - خطيب مكافأة 166. محمد عبدالرازق عبدالخالق قنديل - الدقهلية - إمام 167. محمد عمر خليفة حسن - أسيوط - إمام 168. محمد محمد عبدالله جلجل - القليوبية - إمام 169. محمود محمد حصافي عبدالجليل رسلان - البحيرة - خطيب مكافأة 170. مسعد سيد عبد الوهاب روبي - القاهرة - إمام 171. مصطفى محمد عبدالنبي فرماوي - الجيزة - إمام 172. مصطفى محمد مصطفى عبد الله - كفر الشيخ - إمام 173. نفيسه مصطفى ضيف محمود - أسوان - واعظة 174. نهى إبراهيم زكى محمد على - القاهرة - واعظة 175. نور عبدالبديع حسين محمود - الشرقية - إمام 176. هاني حمادة علي عبدالعزيز - بني سويف - إمام 177. هشام علي محمود عبد السلام - الجيزة - خطيب مكافأة 178. هلال محمد عبد الفضيل أحمد - الجيزة - خطيب مكافأة 179. عبد المجيد أبوبكر عبد المجيد أبوبكر - أسيوط - إمام 180. محمد عبد الحميد أحمد شلتوت - البحيرة - خطيب مكافأة 181. اسلام حمدان يونس حسانين - أسيوط - خطيب مكافأة 182. ايمان إبراهيم حامد - شمال سيناء - واعظة 183. الحريري علي عباس محمد - قنا - إمام 184. حسن صابر صديق محمد - أسيوط - إمام 185. حسين سيد عثمان محمد - القاهرة - خطيب مكافأة 186. زينب السعيد عبدالحميد - المنيا - واعظة 187. علي عبداللطيف علي حموده - الغربية - خطيب مكافأة 188. محمد إبراهيم محمد إبراهيم - سوهاج - خطيب مكافأة 189. محمد محمود صبري عبدالعليم - السويس - إمام 190. محمود السعيد السيد الشربيني - كفر الشيخ - إمام 191. هدى محمد على بيبرس - القاهرة - واعظة 192. هيثم محمد رمضان محمد - الديوان العام - إمام 193. أحمد إبراهيم عبدالسميع إبراهيم منصور - المنوفية - إمام 194. أحمد عبدالعليم عبداللاه ربيعي - سوهاج - خطيب مكافأة 195. أسماء على سالم متولي - الجيزة - واعظة 196. بكر مبروك أنور - الجيزة - خطيب مكافأة 197. جمال عبدالمحسن ياسين عبدالحفيظ - المنوفية - إمام 198. حسني علي محمد أحمد - المنيا - إمام 199. حمادة محمد عبد المنعم العنتبلي - القاهرة - إمام 200. رجب محمد ربيع خميس مهدي - بني سويف - إمام 201. رضوان خلف عبد الحميد زينى - المنيا - خطيب مكافأة 202. سلامة محمد كامل محمد العقدة - البحيرة - خطيب مكافأة 203. السيد مصطفى مصطفى السواحلي - الغربية - إمام 204. عادل خلاف بشندي محمد - الوادي الجديد - خطيب مكافأة 205. عبد الله جمال عبد الحميد محمد - الشرقية - خطيب مكافأة 206. عصام إبراهيم سيدأحمد مصطفى - الغربية - إمام 207. عطيه علي محمد علي - الشرقية - إمام 208. عمرو علاء الدين عبد الفتاح عوض - الغربية - خطيب مكافأة 209. كرم محمد علي فراج - القاهرة - إمام 210. محاسن عطية محمد إبراهيم - الاسكندرية - واعظة 211. محمد إبراهيم محمد مصطفى ابوشبانه - كفر الشيخ - خطيب مكافأة 212. محمد رفيق حسين اليماني - الغربية - إمام 213. محمد كمال محمود محمود البنا - كفر الشيخ - خطيب مكافأة 214. محمد مرعي سيد علي - الجيزة - إمام 215. محمود إبراهيم على حسين - القاهرة - إمام 216. يوسف السيد محمود عيد حمزة - البحيرة - خطيب مكافأة 217. إبراهيم علي حسن إبراهيم - المنوفية - إمام 218. أحمد حامد بدري حميدان - أسوان - إمام 219. أحمد علي سالم متولي - الديوان العام - إمام 220. أحمد محمدي عبدالوهاب عبدالجواد - الشرقية - خطيب مكافأة 221. إسلام كمال محمد بدادة - البحيرة - إمام 222. ايات خلف عصر محمد - قنا - واعظة 223. ايمان صابر إبراهيم خضارى - شمال سيناء - واعظة 224. حازم صالح محمد بدوى - الغربية - خطيب مكافأة 225. حسام العيسوي إبراهيم العيسوي - مرسى مطروح - إمام 226. حسام خلف محمد سليم - قنا - إمام 227. خالد إسماعيل مصطفي حماد - مرسى مطروح - إمام 228. خالد عبده محمد على سباع - بور سعيد - إمام 229. زينب طلعت حسن محمد - القليوبية - واعظة 230. سعيد عبد اللطيف سيد أحمد - الوادي الجديد - خطيب مكافأة 231. صدام حامد علي كيلاني - المنيا - خطيب مكافأة 232. عبدالله كامل عبدالله حجازى - المنوفية - إمام 233. كريم مندور حسن الزغبي - دمياط - إمام 234. محمد سعد إبراهيم عبد المقصود بسيوني - البحيرة - خطيب مكافأة 235. محمد سعيد العزقلاني علي عثمان - البحيرة - إمام 236. محمد صبري عبد العظيم عيسى - البحيرة - خطيب مكافأة 237. محمد عبود حسين عبود - بني سويف - خطيب مكافأة 238. محمد مجدي غنيم عوض - القليوبية - إمام 239. مصطفى شيخون مصطفى الزهري - سوهاج - إمام 240. مصطفى كامل السيد سليم - الأقصر - إمام 241. هاني عبدالإله السيد حسين الباجوري - القاهرة - خطيب مكافأة 242. هاني محمد محمد معوض - بني سويف - خطيب مكافأة 243. هدير أحمد عبدالمجيد أبوسحلي - قنا - واعظة 244. أحمد شعبان محمد يس - كفر الشيخ - إمام 245. أحمد عبد المالك أحمد عبد الحكيم - الشرقية - إمام 246. أحمد محمد صالح عبد الرحيم - المنيا - خطيب مكافأة 247. ايمان كمال حسن بحيري - الجيزة - واعظة 248. خميس حمدي أحمد حسين - شمال سيناء - إمام 249. رجب صلاح صالح أحمد - المنيا - خطيب مكافأة 250. سحر محمد يونس البحيرى - المنوفية - واعظة 251. عبدالله مصطفى محسوب أبوالعز - الدقهلية - إمام 252. عمرو محمد عيد عبدالمقصود إبراهيم - القليوبية - واعظة 253. محمد رمضان محمد جوده - الجيزة - إمام 254. محمد عبد المنعم السعيد عبدالمنعم - شمال سيناء - إمام 255. محمد محمود على محمد - أسيوط - خطيب مكافأة 256. مصطفى أحمد مصطفى السعودى - مرسى مطروح - إمام 257. نهى راتب فتحى خميس - القاهرة - واعظة 258. هاجر عبدالعال محمد على - الجيزة - واعظة 259. وسام سعيد أبو الفتوح الحلواني - المنوفية - إمام 260. أحمد علي أحمد محمد - الأقصر - إمام 261. أنس أحمد رزق أحمد - الجيزة - إمام 262. جمال محمد يسرى محمد جمال - المنيا - خطيب مكافأة 263. حمادة جابر قناوي - القاهرة - إمام 264. خالد محمد عطية إسماعيل - الشرقية - إمام 265. عبدالعزيز صابر عبدالعزيز خليفة - المنيا - خطيب مكافأة 266. زناتي صلاح أحمد زناتي - أسيوط - خطيب مكافأة 267. صلاح محمود عبدالغفار البرلسي - البحيرة - خطيب مكافأة 268. محمد أبو الفتوح سعد السيد - الشرقية - خطيب مكافأة 269. محمد شعبان ابوزيد ابوالسعود - بني سويف - خطيب مكافأة 270. ميسا جابر عبده وروري - المنوفية - واعظة 271. هشام عبدالعظيم حسن عاشور - الشرقية - خطيب مكافأة 272. وليد أحمد إدريس مرعى - أسوان - خطيب مكافأة 273. محمد السيد رجب - الشرقية - خطيب مكافأة

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