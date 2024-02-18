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الأوقاف تنشر أسماء أصحاب الإجابات الصحيحة على السؤال الأول بمسابقة النحو التطبيقى

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القاهرة - سامية سيد - نشرت وزارة الأوقاف أسماء أصحاب الإجابات الصحيحة على السؤال الأول في مسابقة (النحو التطبيقي) للأئمة وخطباء المكافأة والواعظات , وهم :

1. أحمد جمال الدين محمد حماد شحاته - الدقهلية - إمام

2. علاء سمير فؤاد عبد العال - البحيرة - إمام

3. محمد السيد عبدالحميد اسماعيل دبل - بور سعيد - إمام

4. أحمد جلال عبد السيد عبد الحميد شقوير - الديوان العام - إمام

5. أحمد محمود عبيد حماد - الفيوم - إمام

6. حمادة حمدان عبدالمحسن عيد - بني سويف - خطيب مكافأة

7. سيد أحمد عبد الواحد سيد أحمد عبد الواحد النجار - الغربية - إمام

8. طارق حلمي مبروك أبوالمكارم - البحيرة - إمام

9. كارم محمد علي أحمد - قنا - إمام

10. محمد أحمد محمد محمد القهوجي - الغربية - إمام

11. محمود حسن محمود حسن - أسيوط - إمام

12. محمود صلاح محمود عبدالباقي - المنيا - خطيب مكافأة

13. محمود محمد سعد عرابي - القليوبية - خطيب مكافأة

14. أحمد السيد عبدالمنعم أبوالنور - الشرقية - خطيب مكافأة

15. أحمد رمضان جمعه محمد جابرى - الجيزة - خطيب مكافأة

16. أحمد عامر عطيتو عامر - أسوان - إمام

17. توفيق حامد بريري حسان - قنا - إمام

18. د. هشام عبدالمبدي خلف - سوهاج - خطيب مكافأة

19. سعيد محمد محمد عبدالهادي - بني سويف - خطيب مكافأة

20. عبدالحق علي أبوضيف عبدالحق - سوهاج - إمام

21. محمد إبراهيم محمد محمد - الشرقية - إمام

22. محمد أحمد السيد إسماعيل - القليوبية - إمام

23. محمد السيد عبد الهادى - الشرقية - إمام

24. محمد رجب صديق عبدالله - الشرقية - إمام

25. محمد عبدالله فكري علي - الفيوم - خطيب مكافأة

26. محمد عوض محمد علي منصور - بور سعيد - إمام

27. محمد فتحى عبدالحميد مجاهد - الاسماعيلية - إمام

28. مصطفى إبراهيم محمود محمد - الأقصر - خطيب مكافأة

29. منال علي محمد محمود عبده - الاسكندرية - واعظة

30. وجيه محمد السيد شريوب - الغربية - إمام

31. إبراهيم عيدالمنعم مصطفى شوشه - شمال سيناء - خطيب مكافأة

32. أحمد ابوالسعود ابوالسعود إبراهيم - بني سويف - إمام

33. أحمد سمير عبد المنعم حسن - بني سويف - إمام

34. اسماعيل صلاح محمد عبد الباقي - الفيوم - إمام

35. أمل محمد رجب على - الشرقية - واعظة

36. أنس إبراهيم السيد الشهاوي - مرسى مطروح - إمام

37. حسن منصور محمد أحمد - الأقصر - إمام

38. دعاء أسعد طلبه منصور - الغربية - واعظة

39. سعد عمر سعيد محمد - شمال سيناء - إمام

40. سهام حاتم سالم - الاسكندرية - واعظة

41. صفاء محمد صبري سعود - الغربية - واعظة

42. عبدالمجيد السعيد متولي النجار - الغربية - إمام

43. علياء صلاح إبراهيم الشلقامي - الغربية - واعظة

44. فاطمة أحمد فتحي عيد - الدقهلية - واعظة

45. فاطمه عبد الدائم سيدأحمد - الأقصر - واعظة

46. محمد عزت سعد هلال - مرسى مطروح - إمام

47. محمدجمعة عبدالفتاح ابراهييم هارون - البحيرة - إمام

48. محمود السعيد محمد على عبد الكريم - السويس - إمام

49. محمود عبد الغفار مرسي - الفيوم - إمام

50. محمود محمد أحمد محمد - الشرقية - إمام

51. مصطفى عبدالمعطي سيد أحمد هاشم - جنوب سيناء - إمام

52. وليد عيد السيد عبدربه - الشرقية - إمام

53. أحمد أيمن أحمد مصطفى سالم - المنوفية - إمام

54. أحمد سعد أحمد علي - البحر الأحمر - إمام

55. أحمد سيد محمد أحمد - مرسى مطروح - إمام

56. أحمد فرج عبد القادر حسن - قنا - إمام

57. أماني رفعت محمد الحسيني - الدقهلية - واعظة

58. أميرة أحمد رجب عبدالدايم - الفيوم - واعظة

59. أنس نادهى زكى عبدالحميد - الاسماعيلية - إمام

60. أيمن عبد المعطي حامد حبيبه - المنوفية - إمام

61. بليغ المتولي أحمد محمد - الدقهلية - إمام

62. حنفى محمود أحمد أحمد - سوهاج - إمام

63. خالد مهدي محمد أحمد - قنا - إمام

64. خلود رفعت حامد السيد - مرسى مطروح - واعظة

65. دياب محروص السيد محمد - القاهرة - إمام

66. دينا يحيي عبدالوهاب عبد القادر - الجيزة - واعظة

67. رضوة إبراهيم محمد إبراهيم - القاهرة - واعظة

68. رمضان السيد إبراهيم حسن - البحيرة - إمام

69. رمضان محمد أحمد محمد - البحر الأحمر - إمام

70. سعده إبراهيم مصطفى على - الشرقية - واعظة

71. سناء عبدالعزيز محمود عبد الجليل - القاهرة - واعظة

72. شريف عامر عبد الفتاح أحمد - الجيزة - إمام

73. صلاح عبدالرحيم أبو الفتوح أبو المعاطي - الدقهلية - إمام

74. عبد الجواد شوقى عبد الجواد حسنين حبيب - البحيرة - إمام

75. عبد العزيز مصطفى عبد العزيز لبده - البحيرة - إمام

76. عبدالرحمن شريف عبدالرحمن محمد - القليوبية - إمام

77. عبدالسلام رمضان عبدالسلام محمد - البحيرة - إمام

78. عبدالمنعم ماهر محمد عبده البرعي - كفر الشيخ - إمام

79. على عماد الدين علي مصطفي - الديوان العام - إمام

80. علي محمد إبراهيم إبراهيم - الديوان العام - إمام

81. عمرو رمضان حسن أحمد - الشرقية - خطيب مكافأة

82. فاطمة قاسم علي التابعي - الدقهلية - واعظة

83. قاسم علي محمد علي خضر - كفر الشيخ - خطيب مكافأة

84. محمد أحمد الشحات النمراوي - جنوب سيناء - إمام

85. محمد أحمد سلمان مدني - القاهرة - إمام

86. محمد حمدي محمد عمر - سوهاج - إمام

87. محمد خليفه محمدسيد - قنا - إمام

88. محمد عبد العزيز قرشى عبد العزيز - المنيا - إمام

89. محمد علي محمد الشاذلي - جنوب سيناء - إمام

90. محمد ممدوح عبدالغني عثمان - دمياط - إمام

91. مسعود إسماعيل السيد الدراجيني - الغربية - إمام

92. ملكة عبد العظيم عبد الوهاب علي - بني سويف - واعظة

93. منى أحمد عبد الحميد أحمد - القاهرة - واعظة

94. مي عبد السميع محمد محمد - الجيزة - واعظة

95. ميمي جمال شتا غانم. - القاهرة - إمام

96. هبه مختار على سعيد - الفيوم - واعظة

97. إبراهيم إبراهيم حسن إبراهيم سعد - الدقهلية - إمام

98. أحمد حامد عبد الله أحمد - المنيا - إمام

99. أحمد سعيد عبدالله عبدربه سعيد - القليوبية - إمام

100. أحمد سعيد محمد أحمد أبو غزالة - دمياط - إمام

101. أحمد شحاته محمود - القليوبية - خطيب مكافأة

102. أحمد عبدالقادر علي عبد القادر - الشرقية - خطيب مكافأة

103. أحمد محمد عطية زيادة - البحيرة - إمام

104. اسلام عباس سيد أحمد النجار - البحيرة - إمام

105. إسلام عبدالرءوف عويس حسين - بني سويف - إمام

106. آمال محمود علي البيومي - الجيزة - واعظة

107. أيمن فتحي عبدالحميد محمد - القاهرة - إمام

108. جمعة محمد السيد بيومي - كفر الشيخ - إمام

109. رمضان إسماعيل حسين أيوب - الفيوم - خطيب مكافأة

110. شحاته محمد شحاته محمد - سوهاج - إمام

111. شعبان محمد شعبان عطية جاب الله - القليوبية - إمام

112. طارق أحمد محمد أحمد يوسف - الجيزة - خطيب مكافأة

113. عبدالرحمن السعيد مسعد السعيد - الغربية - إمام

114. عبدالرحمن محمد عبدالستار فهمي - الدقهلية - إمام

115. عبدالسلام الجوهري عبدالسلام شعبان - الدقهلية - خطيب مكافأة

116. عبدالسلام محمد حسن السيد - البحيرة - إمام

117. عبدالله شعراوي دياب حسن - المنيا - إمام

118. عبدالوهاب عطيه عبدالوهاب عطيه - الدقهلية - إمام

119. عمر أحمد أحمد حسن - الشرقية - إمام

120. محمد أشرف سيد عبدالرحيم - قنا - خطيب مكافأة

121. محمد صبري محمد جلبان - المنوفية - خطيب مكافأة

122. محمد محمد عبداللطيف مصطفي - كفر الشيخ - إمام

123. محمود البدري سليمان تمام - سوهاج - خطيب مكافأة

124. محمود محمد محمود جابر - الاسكندرية - خطيب مكافأة

125. محمود نادي محمد محمد - بني سويف - إمام

126. مصطفى مهدي علي عوض الله - الجيزة - خطيب مكافأة

127. مؤمن محمد عبدالهادي أحمد - القاهرة - إمام

128. عماد محمد محمد هيبه - بور سعيد - إمام

129. غمرى محمد سعيد إسماعيل - الاسماعيلية - إمام

130. إبراهيم محمد حسن إبراهيم حرفوش - القليوبية - إمام

131. أحمد السيد محمد سليمان - سوهاج - خطيب مكافأة

132. أحمد رمضان حسن جانو - الدقهلية - إمام

133. أحمد علي عبدالمحسن - المنوفية - خطيب مكافأة

134. أحمد محمد علاء الدين محمد سيد أحمد - بور سعيد - إمام

135. أحمد محمد علي البدري - سوهاج - خطيب مكافأة

136. أحمدسعيدمحمدجادالكريم - قنا - خطيب مكافأة

137. إسماعيل إبراهيم ياسين حسين - المنيا - خطيب مكافأة

138. حاتم النبوي زين الدين عمار - الغربية - إمام

139. حسام حسن أحمد حسن علي - بني سويف - خطيب مكافأة

140. حسام عبدالمنعم محمد السيد - الشرقية - خطيب مكافأة

141. حماده محمد نصر مدنى - الأقصر - إمام

142. رشا حلمى مأمون - القاهرة - واعظة

143. رشا يوسف نعيم يوسف - شمال سيناء - واعظة

144. رمضان أحمد يوسف أحمد - أسيوط - إمام

145. زكريا محمد أحمد - المنيا - خطيب مكافأة

146. سعيد جابر عبد الحميد حجاج - البحيرة - إمام

147. شروق أحمد عبد الحكيم اسماعيل - بني سويف - واعظة

148. صلاح صلاح فتحى إمام - السويس - إمام

149. صلاح على محمد بدر - كفر الشيخ - إمام

150. عادل عبد الباري عبد المنعم أحمد - الدقهلية - إمام

151. عبد الرحمن رضا علي درويش - القاهرة - إمام

152. عبد الرحمن محمد عبد العليم عمار - الغربية - إمام

153. عبدالخالق بهجت عبدالله علي - الشرقية - إمام

154. عبدالرحيم محمد حمدى أبو الفتوح محمد - القليوبية - إمام

155. عزيزة أحمد إبراهيم بريقع - الاسكندرية - واعظة

156. عصام رضا بدران محمد - كفر الشيخ - إمام

157. علاء رجب محمد إبراهيم - الشرقية - إمام

158. عماد حسن علي حسن - القليوبية - خطيب مكافأة

159. عماد محمد علي الشافعى - الشرقية - إمام

160. عمار إبراهيم علي إبراهيم - البحيرة - إمام

161. محسن السيد محمد السيد - الجيزة - إمام

162. محمد أحمد إبراهيم محمد - بني سويف - خطيب مكافأة

163. محمد أحمد صالح مرسي - الشرقية - خطيب مكافأة

164. محمد جابر سيد عبدالسلام - بني سويف - إمام

165. محمد حمدي علي السيد - سوهاج - خطيب مكافأة

166. محمد عبدالرازق عبدالخالق قنديل - الدقهلية - إمام

167. محمد عمر خليفة حسن - أسيوط - إمام

168. محمد محمد عبدالله جلجل - القليوبية - إمام

169. محمود محمد حصافي عبدالجليل رسلان - البحيرة - خطيب مكافأة

170. مسعد سيد عبد الوهاب روبي - القاهرة - إمام

171. مصطفى محمد عبدالنبي فرماوي - الجيزة - إمام

172. مصطفى محمد مصطفى عبد الله - كفر الشيخ - إمام

173. نفيسه مصطفى ضيف محمود - أسوان - واعظة

174. نهى إبراهيم زكى محمد على - القاهرة - واعظة

175. نور عبدالبديع حسين محمود - الشرقية - إمام

176. هاني حمادة علي عبدالعزيز - بني سويف - إمام

177. هشام علي محمود عبد السلام - الجيزة - خطيب مكافأة

178. هلال محمد عبد الفضيل أحمد - الجيزة - خطيب مكافأة

179. عبد المجيد أبوبكر عبد المجيد أبوبكر - أسيوط - إمام

180. محمد عبد الحميد أحمد شلتوت - البحيرة - خطيب مكافأة

181. اسلام حمدان يونس حسانين - أسيوط - خطيب مكافأة

182. ايمان إبراهيم حامد - شمال سيناء - واعظة

183. الحريري علي عباس محمد - قنا - إمام

184. حسن صابر صديق محمد - أسيوط - إمام

185. حسين سيد عثمان محمد - القاهرة - خطيب مكافأة

186. زينب السعيد عبدالحميد - المنيا - واعظة

187. علي عبداللطيف علي حموده - الغربية - خطيب مكافأة

188. محمد إبراهيم محمد إبراهيم - سوهاج - خطيب مكافأة

189. محمد محمود صبري عبدالعليم - السويس - إمام

190. محمود السعيد السيد الشربيني - كفر الشيخ - إمام

191. هدى محمد على بيبرس - القاهرة - واعظة

192. هيثم محمد رمضان محمد - الديوان العام - إمام

193. أحمد إبراهيم عبدالسميع إبراهيم منصور - المنوفية - إمام

194. أحمد عبدالعليم عبداللاه ربيعي - سوهاج - خطيب مكافأة

195. أسماء على سالم متولي - الجيزة - واعظة

196. بكر مبروك أنور - الجيزة - خطيب مكافأة

197. جمال عبدالمحسن ياسين عبدالحفيظ - المنوفية - إمام

198. حسني علي محمد أحمد - المنيا - إمام

199. حمادة محمد عبد المنعم العنتبلي - القاهرة - إمام

200. رجب محمد ربيع خميس مهدي - بني سويف - إمام

201. رضوان خلف عبد الحميد زينى - المنيا - خطيب مكافأة

202. سلامة محمد كامل محمد العقدة - البحيرة - خطيب مكافأة

203. السيد مصطفى مصطفى السواحلي - الغربية - إمام

204. عادل خلاف بشندي محمد - الوادي الجديد - خطيب مكافأة

205. عبد الله جمال عبد الحميد محمد - الشرقية - خطيب مكافأة

206. عصام إبراهيم سيدأحمد مصطفى - الغربية - إمام

207. عطيه علي محمد علي - الشرقية - إمام

208. عمرو علاء الدين عبد الفتاح عوض - الغربية - خطيب مكافأة

209. كرم محمد علي فراج - القاهرة - إمام

210. محاسن عطية محمد إبراهيم - الاسكندرية - واعظة

211. محمد إبراهيم محمد مصطفى ابوشبانه - كفر الشيخ - خطيب مكافأة

212. محمد رفيق حسين اليماني - الغربية - إمام

213. محمد كمال محمود محمود البنا - كفر الشيخ - خطيب مكافأة

214. محمد مرعي سيد علي - الجيزة - إمام

215. محمود إبراهيم على حسين - القاهرة - إمام

216. يوسف السيد محمود عيد حمزة - البحيرة - خطيب مكافأة

217. إبراهيم علي حسن إبراهيم - المنوفية - إمام

218. أحمد حامد بدري حميدان - أسوان - إمام

219. أحمد علي سالم متولي - الديوان العام - إمام

220. أحمد محمدي عبدالوهاب عبدالجواد - الشرقية - خطيب مكافأة

221. إسلام كمال محمد بدادة - البحيرة - إمام

222. ايات خلف عصر محمد - قنا - واعظة

223. ايمان صابر إبراهيم خضارى - شمال سيناء - واعظة

224. حازم صالح محمد بدوى - الغربية - خطيب مكافأة

225. حسام العيسوي إبراهيم العيسوي - مرسى مطروح - إمام

226. حسام خلف محمد سليم - قنا - إمام

227. خالد إسماعيل مصطفي حماد - مرسى مطروح - إمام

228. خالد عبده محمد على سباع - بور سعيد - إمام

229. زينب طلعت حسن محمد - القليوبية - واعظة

230. سعيد عبد اللطيف سيد أحمد - الوادي الجديد - خطيب مكافأة

231. صدام حامد علي كيلاني - المنيا - خطيب مكافأة

232. عبدالله كامل عبدالله حجازى - المنوفية - إمام

233. كريم مندور حسن الزغبي - دمياط - إمام

234. محمد سعد إبراهيم عبد المقصود بسيوني - البحيرة - خطيب مكافأة

235. محمد سعيد العزقلاني علي عثمان - البحيرة - إمام

236. محمد صبري عبد العظيم عيسى - البحيرة - خطيب مكافأة

237. محمد عبود حسين عبود - بني سويف - خطيب مكافأة

238. محمد مجدي غنيم عوض - القليوبية - إمام

239. مصطفى شيخون مصطفى الزهري - سوهاج - إمام

240. مصطفى كامل السيد سليم - الأقصر - إمام

241. هاني عبدالإله السيد حسين الباجوري - القاهرة - خطيب مكافأة

242. هاني محمد محمد معوض - بني سويف - خطيب مكافأة

243. هدير أحمد عبدالمجيد أبوسحلي - قنا - واعظة

244. أحمد شعبان محمد يس - كفر الشيخ - إمام

245. أحمد عبد المالك أحمد عبد الحكيم - الشرقية - إمام

246. أحمد محمد صالح عبد الرحيم - المنيا - خطيب مكافأة

247. ايمان كمال حسن بحيري - الجيزة - واعظة

248. خميس حمدي أحمد حسين - شمال سيناء - إمام

249. رجب صلاح صالح أحمد - المنيا - خطيب مكافأة

250. سحر محمد يونس البحيرى - المنوفية - واعظة

251. عبدالله مصطفى محسوب أبوالعز - الدقهلية - إمام

252. عمرو محمد عيد عبدالمقصود إبراهيم - القليوبية - واعظة

253. محمد رمضان محمد جوده - الجيزة - إمام

254. محمد عبد المنعم السعيد عبدالمنعم - شمال سيناء - إمام

255. محمد محمود على محمد - أسيوط - خطيب مكافأة

256. مصطفى أحمد مصطفى السعودى - مرسى مطروح - إمام

257. نهى راتب فتحى خميس - القاهرة - واعظة

258. هاجر عبدالعال محمد على - الجيزة - واعظة

259. وسام سعيد أبو الفتوح الحلواني - المنوفية - إمام

260. أحمد علي أحمد محمد - الأقصر - إمام

261. أنس أحمد رزق أحمد - الجيزة - إمام

262. جمال محمد يسرى محمد جمال - المنيا - خطيب مكافأة

263. حمادة جابر قناوي - القاهرة - إمام

264. خالد محمد عطية إسماعيل - الشرقية - إمام

265. عبدالعزيز صابر عبدالعزيز خليفة - المنيا - خطيب مكافأة

266. زناتي صلاح أحمد زناتي - أسيوط - خطيب مكافأة

267. صلاح محمود عبدالغفار البرلسي - البحيرة - خطيب مكافأة

268. محمد أبو الفتوح سعد السيد - الشرقية - خطيب مكافأة

269. محمد شعبان ابوزيد ابوالسعود - بني سويف - خطيب مكافأة

270. ميسا جابر عبده وروري - المنوفية - واعظة

271. هشام عبدالعظيم حسن عاشور - الشرقية - خطيب مكافأة

272. وليد أحمد إدريس مرعى - أسوان - خطيب مكافأة

273. محمد السيد رجب - الشرقية - خطيب مكافأة

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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