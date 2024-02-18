شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تنشر أسماء أصحاب الإجابات الصحيحة على السؤال الأول بمسابقة النحو التطبيقى والان مع تفاصيل الخبر
1. أحمد جمال الدين محمد حماد شحاته - الدقهلية - إمام
2. علاء سمير فؤاد عبد العال - البحيرة - إمام
3. محمد السيد عبدالحميد اسماعيل دبل - بور سعيد - إمام
4. أحمد جلال عبد السيد عبد الحميد شقوير - الديوان العام - إمام
5. أحمد محمود عبيد حماد - الفيوم - إمام
6. حمادة حمدان عبدالمحسن عيد - بني سويف - خطيب مكافأة
7. سيد أحمد عبد الواحد سيد أحمد عبد الواحد النجار - الغربية - إمام
8. طارق حلمي مبروك أبوالمكارم - البحيرة - إمام
9. كارم محمد علي أحمد - قنا - إمام
10. محمد أحمد محمد محمد القهوجي - الغربية - إمام
11. محمود حسن محمود حسن - أسيوط - إمام
12. محمود صلاح محمود عبدالباقي - المنيا - خطيب مكافأة
13. محمود محمد سعد عرابي - القليوبية - خطيب مكافأة
14. أحمد السيد عبدالمنعم أبوالنور - الشرقية - خطيب مكافأة
15. أحمد رمضان جمعه محمد جابرى - الجيزة - خطيب مكافأة
16. أحمد عامر عطيتو عامر - أسوان - إمام
17. توفيق حامد بريري حسان - قنا - إمام
18. د. هشام عبدالمبدي خلف - سوهاج - خطيب مكافأة
19. سعيد محمد محمد عبدالهادي - بني سويف - خطيب مكافأة
20. عبدالحق علي أبوضيف عبدالحق - سوهاج - إمام
21. محمد إبراهيم محمد محمد - الشرقية - إمام
22. محمد أحمد السيد إسماعيل - القليوبية - إمام
23. محمد السيد عبد الهادى - الشرقية - إمام
24. محمد رجب صديق عبدالله - الشرقية - إمام
25. محمد عبدالله فكري علي - الفيوم - خطيب مكافأة
26. محمد عوض محمد علي منصور - بور سعيد - إمام
27. محمد فتحى عبدالحميد مجاهد - الاسماعيلية - إمام
28. مصطفى إبراهيم محمود محمد - الأقصر - خطيب مكافأة
29. منال علي محمد محمود عبده - الاسكندرية - واعظة
30. وجيه محمد السيد شريوب - الغربية - إمام
31. إبراهيم عيدالمنعم مصطفى شوشه - شمال سيناء - خطيب مكافأة
32. أحمد ابوالسعود ابوالسعود إبراهيم - بني سويف - إمام
33. أحمد سمير عبد المنعم حسن - بني سويف - إمام
34. اسماعيل صلاح محمد عبد الباقي - الفيوم - إمام
35. أمل محمد رجب على - الشرقية - واعظة
36. أنس إبراهيم السيد الشهاوي - مرسى مطروح - إمام
37. حسن منصور محمد أحمد - الأقصر - إمام
38. دعاء أسعد طلبه منصور - الغربية - واعظة
39. سعد عمر سعيد محمد - شمال سيناء - إمام
40. سهام حاتم سالم - الاسكندرية - واعظة
41. صفاء محمد صبري سعود - الغربية - واعظة
42. عبدالمجيد السعيد متولي النجار - الغربية - إمام
43. علياء صلاح إبراهيم الشلقامي - الغربية - واعظة
44. فاطمة أحمد فتحي عيد - الدقهلية - واعظة
45. فاطمه عبد الدائم سيدأحمد - الأقصر - واعظة
46. محمد عزت سعد هلال - مرسى مطروح - إمام
47. محمدجمعة عبدالفتاح ابراهييم هارون - البحيرة - إمام
48. محمود السعيد محمد على عبد الكريم - السويس - إمام
49. محمود عبد الغفار مرسي - الفيوم - إمام
50. محمود محمد أحمد محمد - الشرقية - إمام
51. مصطفى عبدالمعطي سيد أحمد هاشم - جنوب سيناء - إمام
52. وليد عيد السيد عبدربه - الشرقية - إمام
53. أحمد أيمن أحمد مصطفى سالم - المنوفية - إمام
54. أحمد سعد أحمد علي - البحر الأحمر - إمام
55. أحمد سيد محمد أحمد - مرسى مطروح - إمام
56. أحمد فرج عبد القادر حسن - قنا - إمام
57. أماني رفعت محمد الحسيني - الدقهلية - واعظة
58. أميرة أحمد رجب عبدالدايم - الفيوم - واعظة
59. أنس نادهى زكى عبدالحميد - الاسماعيلية - إمام
60. أيمن عبد المعطي حامد حبيبه - المنوفية - إمام
61. بليغ المتولي أحمد محمد - الدقهلية - إمام
62. حنفى محمود أحمد أحمد - سوهاج - إمام
63. خالد مهدي محمد أحمد - قنا - إمام
64. خلود رفعت حامد السيد - مرسى مطروح - واعظة
65. دياب محروص السيد محمد - القاهرة - إمام
66. دينا يحيي عبدالوهاب عبد القادر - الجيزة - واعظة
67. رضوة إبراهيم محمد إبراهيم - القاهرة - واعظة
68. رمضان السيد إبراهيم حسن - البحيرة - إمام
69. رمضان محمد أحمد محمد - البحر الأحمر - إمام
70. سعده إبراهيم مصطفى على - الشرقية - واعظة
71. سناء عبدالعزيز محمود عبد الجليل - القاهرة - واعظة
72. شريف عامر عبد الفتاح أحمد - الجيزة - إمام
73. صلاح عبدالرحيم أبو الفتوح أبو المعاطي - الدقهلية - إمام
74. عبد الجواد شوقى عبد الجواد حسنين حبيب - البحيرة - إمام
75. عبد العزيز مصطفى عبد العزيز لبده - البحيرة - إمام
76. عبدالرحمن شريف عبدالرحمن محمد - القليوبية - إمام
77. عبدالسلام رمضان عبدالسلام محمد - البحيرة - إمام
78. عبدالمنعم ماهر محمد عبده البرعي - كفر الشيخ - إمام
79. على عماد الدين علي مصطفي - الديوان العام - إمام
80. علي محمد إبراهيم إبراهيم - الديوان العام - إمام
81. عمرو رمضان حسن أحمد - الشرقية - خطيب مكافأة
82. فاطمة قاسم علي التابعي - الدقهلية - واعظة
83. قاسم علي محمد علي خضر - كفر الشيخ - خطيب مكافأة
84. محمد أحمد الشحات النمراوي - جنوب سيناء - إمام
85. محمد أحمد سلمان مدني - القاهرة - إمام
86. محمد حمدي محمد عمر - سوهاج - إمام
87. محمد خليفه محمدسيد - قنا - إمام
88. محمد عبد العزيز قرشى عبد العزيز - المنيا - إمام
89. محمد علي محمد الشاذلي - جنوب سيناء - إمام
90. محمد ممدوح عبدالغني عثمان - دمياط - إمام
91. مسعود إسماعيل السيد الدراجيني - الغربية - إمام
92. ملكة عبد العظيم عبد الوهاب علي - بني سويف - واعظة
93. منى أحمد عبد الحميد أحمد - القاهرة - واعظة
94. مي عبد السميع محمد محمد - الجيزة - واعظة
95. ميمي جمال شتا غانم. - القاهرة - إمام
96. هبه مختار على سعيد - الفيوم - واعظة
97. إبراهيم إبراهيم حسن إبراهيم سعد - الدقهلية - إمام
98. أحمد حامد عبد الله أحمد - المنيا - إمام
99. أحمد سعيد عبدالله عبدربه سعيد - القليوبية - إمام
100. أحمد سعيد محمد أحمد أبو غزالة - دمياط - إمام
101. أحمد شحاته محمود - القليوبية - خطيب مكافأة
102. أحمد عبدالقادر علي عبد القادر - الشرقية - خطيب مكافأة
103. أحمد محمد عطية زيادة - البحيرة - إمام
104. اسلام عباس سيد أحمد النجار - البحيرة - إمام
105. إسلام عبدالرءوف عويس حسين - بني سويف - إمام
106. آمال محمود علي البيومي - الجيزة - واعظة
107. أيمن فتحي عبدالحميد محمد - القاهرة - إمام
108. جمعة محمد السيد بيومي - كفر الشيخ - إمام
109. رمضان إسماعيل حسين أيوب - الفيوم - خطيب مكافأة
110. شحاته محمد شحاته محمد - سوهاج - إمام
111. شعبان محمد شعبان عطية جاب الله - القليوبية - إمام
112. طارق أحمد محمد أحمد يوسف - الجيزة - خطيب مكافأة
113. عبدالرحمن السعيد مسعد السعيد - الغربية - إمام
114. عبدالرحمن محمد عبدالستار فهمي - الدقهلية - إمام
115. عبدالسلام الجوهري عبدالسلام شعبان - الدقهلية - خطيب مكافأة
116. عبدالسلام محمد حسن السيد - البحيرة - إمام
117. عبدالله شعراوي دياب حسن - المنيا - إمام
118. عبدالوهاب عطيه عبدالوهاب عطيه - الدقهلية - إمام
119. عمر أحمد أحمد حسن - الشرقية - إمام
120. محمد أشرف سيد عبدالرحيم - قنا - خطيب مكافأة
121. محمد صبري محمد جلبان - المنوفية - خطيب مكافأة
122. محمد محمد عبداللطيف مصطفي - كفر الشيخ - إمام
123. محمود البدري سليمان تمام - سوهاج - خطيب مكافأة
124. محمود محمد محمود جابر - الاسكندرية - خطيب مكافأة
125. محمود نادي محمد محمد - بني سويف - إمام
126. مصطفى مهدي علي عوض الله - الجيزة - خطيب مكافأة
127. مؤمن محمد عبدالهادي أحمد - القاهرة - إمام
128. عماد محمد محمد هيبه - بور سعيد - إمام
129. غمرى محمد سعيد إسماعيل - الاسماعيلية - إمام
130. إبراهيم محمد حسن إبراهيم حرفوش - القليوبية - إمام
131. أحمد السيد محمد سليمان - سوهاج - خطيب مكافأة
132. أحمد رمضان حسن جانو - الدقهلية - إمام
133. أحمد علي عبدالمحسن - المنوفية - خطيب مكافأة
134. أحمد محمد علاء الدين محمد سيد أحمد - بور سعيد - إمام
135. أحمد محمد علي البدري - سوهاج - خطيب مكافأة
136. أحمدسعيدمحمدجادالكريم - قنا - خطيب مكافأة
137. إسماعيل إبراهيم ياسين حسين - المنيا - خطيب مكافأة
138. حاتم النبوي زين الدين عمار - الغربية - إمام
139. حسام حسن أحمد حسن علي - بني سويف - خطيب مكافأة
140. حسام عبدالمنعم محمد السيد - الشرقية - خطيب مكافأة
141. حماده محمد نصر مدنى - الأقصر - إمام
142. رشا حلمى مأمون - القاهرة - واعظة
143. رشا يوسف نعيم يوسف - شمال سيناء - واعظة
144. رمضان أحمد يوسف أحمد - أسيوط - إمام
145. زكريا محمد أحمد - المنيا - خطيب مكافأة
146. سعيد جابر عبد الحميد حجاج - البحيرة - إمام
147. شروق أحمد عبد الحكيم اسماعيل - بني سويف - واعظة
148. صلاح صلاح فتحى إمام - السويس - إمام
149. صلاح على محمد بدر - كفر الشيخ - إمام
150. عادل عبد الباري عبد المنعم أحمد - الدقهلية - إمام
151. عبد الرحمن رضا علي درويش - القاهرة - إمام
152. عبد الرحمن محمد عبد العليم عمار - الغربية - إمام
153. عبدالخالق بهجت عبدالله علي - الشرقية - إمام
154. عبدالرحيم محمد حمدى أبو الفتوح محمد - القليوبية - إمام
155. عزيزة أحمد إبراهيم بريقع - الاسكندرية - واعظة
156. عصام رضا بدران محمد - كفر الشيخ - إمام
157. علاء رجب محمد إبراهيم - الشرقية - إمام
158. عماد حسن علي حسن - القليوبية - خطيب مكافأة
159. عماد محمد علي الشافعى - الشرقية - إمام
160. عمار إبراهيم علي إبراهيم - البحيرة - إمام
161. محسن السيد محمد السيد - الجيزة - إمام
162. محمد أحمد إبراهيم محمد - بني سويف - خطيب مكافأة
163. محمد أحمد صالح مرسي - الشرقية - خطيب مكافأة
164. محمد جابر سيد عبدالسلام - بني سويف - إمام
165. محمد حمدي علي السيد - سوهاج - خطيب مكافأة
166. محمد عبدالرازق عبدالخالق قنديل - الدقهلية - إمام
167. محمد عمر خليفة حسن - أسيوط - إمام
168. محمد محمد عبدالله جلجل - القليوبية - إمام
169. محمود محمد حصافي عبدالجليل رسلان - البحيرة - خطيب مكافأة
170. مسعد سيد عبد الوهاب روبي - القاهرة - إمام
171. مصطفى محمد عبدالنبي فرماوي - الجيزة - إمام
172. مصطفى محمد مصطفى عبد الله - كفر الشيخ - إمام
173. نفيسه مصطفى ضيف محمود - أسوان - واعظة
174. نهى إبراهيم زكى محمد على - القاهرة - واعظة
175. نور عبدالبديع حسين محمود - الشرقية - إمام
176. هاني حمادة علي عبدالعزيز - بني سويف - إمام
177. هشام علي محمود عبد السلام - الجيزة - خطيب مكافأة
178. هلال محمد عبد الفضيل أحمد - الجيزة - خطيب مكافأة
179. عبد المجيد أبوبكر عبد المجيد أبوبكر - أسيوط - إمام
180. محمد عبد الحميد أحمد شلتوت - البحيرة - خطيب مكافأة
181. اسلام حمدان يونس حسانين - أسيوط - خطيب مكافأة
182. ايمان إبراهيم حامد - شمال سيناء - واعظة
183. الحريري علي عباس محمد - قنا - إمام
184. حسن صابر صديق محمد - أسيوط - إمام
185. حسين سيد عثمان محمد - القاهرة - خطيب مكافأة
186. زينب السعيد عبدالحميد - المنيا - واعظة
187. علي عبداللطيف علي حموده - الغربية - خطيب مكافأة
188. محمد إبراهيم محمد إبراهيم - سوهاج - خطيب مكافأة
189. محمد محمود صبري عبدالعليم - السويس - إمام
190. محمود السعيد السيد الشربيني - كفر الشيخ - إمام
191. هدى محمد على بيبرس - القاهرة - واعظة
192. هيثم محمد رمضان محمد - الديوان العام - إمام
193. أحمد إبراهيم عبدالسميع إبراهيم منصور - المنوفية - إمام
194. أحمد عبدالعليم عبداللاه ربيعي - سوهاج - خطيب مكافأة
195. أسماء على سالم متولي - الجيزة - واعظة
196. بكر مبروك أنور - الجيزة - خطيب مكافأة
197. جمال عبدالمحسن ياسين عبدالحفيظ - المنوفية - إمام
198. حسني علي محمد أحمد - المنيا - إمام
199. حمادة محمد عبد المنعم العنتبلي - القاهرة - إمام
200. رجب محمد ربيع خميس مهدي - بني سويف - إمام
201. رضوان خلف عبد الحميد زينى - المنيا - خطيب مكافأة
202. سلامة محمد كامل محمد العقدة - البحيرة - خطيب مكافأة
203. السيد مصطفى مصطفى السواحلي - الغربية - إمام
204. عادل خلاف بشندي محمد - الوادي الجديد - خطيب مكافأة
205. عبد الله جمال عبد الحميد محمد - الشرقية - خطيب مكافأة
206. عصام إبراهيم سيدأحمد مصطفى - الغربية - إمام
207. عطيه علي محمد علي - الشرقية - إمام
208. عمرو علاء الدين عبد الفتاح عوض - الغربية - خطيب مكافأة
209. كرم محمد علي فراج - القاهرة - إمام
210. محاسن عطية محمد إبراهيم - الاسكندرية - واعظة
211. محمد إبراهيم محمد مصطفى ابوشبانه - كفر الشيخ - خطيب مكافأة
212. محمد رفيق حسين اليماني - الغربية - إمام
213. محمد كمال محمود محمود البنا - كفر الشيخ - خطيب مكافأة
214. محمد مرعي سيد علي - الجيزة - إمام
215. محمود إبراهيم على حسين - القاهرة - إمام
216. يوسف السيد محمود عيد حمزة - البحيرة - خطيب مكافأة
217. إبراهيم علي حسن إبراهيم - المنوفية - إمام
218. أحمد حامد بدري حميدان - أسوان - إمام
219. أحمد علي سالم متولي - الديوان العام - إمام
220. أحمد محمدي عبدالوهاب عبدالجواد - الشرقية - خطيب مكافأة
221. إسلام كمال محمد بدادة - البحيرة - إمام
222. ايات خلف عصر محمد - قنا - واعظة
223. ايمان صابر إبراهيم خضارى - شمال سيناء - واعظة
224. حازم صالح محمد بدوى - الغربية - خطيب مكافأة
225. حسام العيسوي إبراهيم العيسوي - مرسى مطروح - إمام
226. حسام خلف محمد سليم - قنا - إمام
227. خالد إسماعيل مصطفي حماد - مرسى مطروح - إمام
228. خالد عبده محمد على سباع - بور سعيد - إمام
229. زينب طلعت حسن محمد - القليوبية - واعظة
230. سعيد عبد اللطيف سيد أحمد - الوادي الجديد - خطيب مكافأة
231. صدام حامد علي كيلاني - المنيا - خطيب مكافأة
232. عبدالله كامل عبدالله حجازى - المنوفية - إمام
233. كريم مندور حسن الزغبي - دمياط - إمام
234. محمد سعد إبراهيم عبد المقصود بسيوني - البحيرة - خطيب مكافأة
235. محمد سعيد العزقلاني علي عثمان - البحيرة - إمام
236. محمد صبري عبد العظيم عيسى - البحيرة - خطيب مكافأة
237. محمد عبود حسين عبود - بني سويف - خطيب مكافأة
238. محمد مجدي غنيم عوض - القليوبية - إمام
239. مصطفى شيخون مصطفى الزهري - سوهاج - إمام
240. مصطفى كامل السيد سليم - الأقصر - إمام
241. هاني عبدالإله السيد حسين الباجوري - القاهرة - خطيب مكافأة
242. هاني محمد محمد معوض - بني سويف - خطيب مكافأة
243. هدير أحمد عبدالمجيد أبوسحلي - قنا - واعظة
244. أحمد شعبان محمد يس - كفر الشيخ - إمام
245. أحمد عبد المالك أحمد عبد الحكيم - الشرقية - إمام
246. أحمد محمد صالح عبد الرحيم - المنيا - خطيب مكافأة
247. ايمان كمال حسن بحيري - الجيزة - واعظة
248. خميس حمدي أحمد حسين - شمال سيناء - إمام
249. رجب صلاح صالح أحمد - المنيا - خطيب مكافأة
250. سحر محمد يونس البحيرى - المنوفية - واعظة
251. عبدالله مصطفى محسوب أبوالعز - الدقهلية - إمام
252. عمرو محمد عيد عبدالمقصود إبراهيم - القليوبية - واعظة
253. محمد رمضان محمد جوده - الجيزة - إمام
254. محمد عبد المنعم السعيد عبدالمنعم - شمال سيناء - إمام
255. محمد محمود على محمد - أسيوط - خطيب مكافأة
256. مصطفى أحمد مصطفى السعودى - مرسى مطروح - إمام
257. نهى راتب فتحى خميس - القاهرة - واعظة
258. هاجر عبدالعال محمد على - الجيزة - واعظة
259. وسام سعيد أبو الفتوح الحلواني - المنوفية - إمام
260. أحمد علي أحمد محمد - الأقصر - إمام
261. أنس أحمد رزق أحمد - الجيزة - إمام
262. جمال محمد يسرى محمد جمال - المنيا - خطيب مكافأة
263. حمادة جابر قناوي - القاهرة - إمام
264. خالد محمد عطية إسماعيل - الشرقية - إمام
265. عبدالعزيز صابر عبدالعزيز خليفة - المنيا - خطيب مكافأة
266. زناتي صلاح أحمد زناتي - أسيوط - خطيب مكافأة
267. صلاح محمود عبدالغفار البرلسي - البحيرة - خطيب مكافأة
268. محمد أبو الفتوح سعد السيد - الشرقية - خطيب مكافأة
269. محمد شعبان ابوزيد ابوالسعود - بني سويف - خطيب مكافأة
270. ميسا جابر عبده وروري - المنوفية - واعظة
271. هشام عبدالعظيم حسن عاشور - الشرقية - خطيب مكافأة
272. وليد أحمد إدريس مرعى - أسوان - خطيب مكافأة
273. محمد السيد رجب - الشرقية - خطيب مكافأة
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