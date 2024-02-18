شكرا لقرائتكم خبر عن تجديد تكليف الدكتور أيمن علي عبده رئيسًا للإدارة المركزية لشئون الدعوة للأوقاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف قرارًا بتجديد تكليف الدكتور أيمن علي عبده أبو عمر بتسيير أعمال وظيفة رئيس الإدارة المركزية لشئون الدعوة بديوان عام الوزارة.

كما أصدر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف القرار التنفيذي لقرار الدكتور المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بشأن تجديد تعيين الدكتور عاصم محمود قبيصي مهران مديرًا لمديرية أوقاف أسيوط.

كما اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف قرارًا بتكليف كل من:

1. الشيخ/ محمود سعد إبراهيم محمد جاهين بتسيير أعمال مدير عام الإدارة العامة لشئون الدعوة والبر والأوقاف بمديرية أوقاف أسيوط.

2. الشيخ/ مختار عيسى دياب حمدان بتسيير أعمال وظيفة مدير مديرية أوقاف الوادي الجديد.

وكان قد اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف اليوم الجمعة 16/ 2/ 2024م تشكيل لجنة الإعداد لشهر رمضان برئاسة د. هشام عبد العزيز علي رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، وعضوية كل من :

1. د/ أيمن أبو عمر - رئيس الإدارة المركزية لشئون الدعوة .

2. الشيخ/ السيد عبد المجيد - رئيس الإدارة المركزية لشئون المساجد والقرآن الكريم.

3. الشيخ/ صبري ياسين دويدار - رئيس مجموعة الاتصال السياسي.

4. م/ مجدي أبو عيد - مدير عام الشئون الهندسية.

5. الشيخ/ أحمد عبد المنعم - مدير عام المراجعة الداخلية والحوكمة.

6. د/ محمد نصار - مدير عام المساجد - عضوًا وأمينًا لسر اللجنة.

وذلك لمتابعة كل ما يتصل بالإعداد لشهر رمضان المبارك من حيث ما يحتاج إلى صيانة عاجلة وحملة نظافة كاملة للمساجد، وتكثيف الدروس الدعوية والمقارئ القرآنية، مع تخصيص ثلاث جوائز لأفضل المديريات إعدادًا لاستقبال الشهر الكريم، على أن ترفع اللجنة تقريرًا كل ثلاثة أيام عن إنجازاتها وأعمالها.