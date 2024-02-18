شكرا لقرائتكم خبر عن جونسون كنترولز العربية توفر ما يزيد عن 3500 طن تبريد لمجمع فيفث سكوير التجاري بالتجمع الخامس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقعت جونسون كنترولز العربية، الشركة الرائدة عالميًا في توفير حلول تقليل الانبعاثات الكربونية وزيادة كفاءة استهلاك الطاقة في المباني، اتفاقية تعاون مع شركة المراسم الدولية للتطوير العقاري، لتوفير ما يزيد عن 3500 طن تبريد لمنطقة المول التجاري بمشروع فيفث سكوير التجمع الخامس، من خلال أحدث تقنيات جونسون كنترولز العربية للتبريد عالية الكفاءة ومنخفضة البصمة الكربونية من نوع VRF ومبردات VSD.

من خلال الاتفاقية، تورد جونسون كنترولز العربية 3 مبردات (شيلرات) تبريد هواء ذات محرك متغير السرعة (VSD) ، بإجمالي قدرة تبريد 1500 طن تبريد، من مصنعها في المملكة العربية السعودية. بالإضافة إلى ذلك، تقدم الشركة 70 وحدة تبريد متغيرة التدفق (VRF) تنتج إجمالي تبريد يزيد عن 2000 طن تبريد، لتعمل هذه الوحدات على تقديم حل مستدام وموثوق وموفر للطاقة مع ضمان أداء تبريد فائق لمنطقة المول التجاري في فيفث سكوير.

وعبر الدكتور مهند الشيخ، الرئيس التنفيذي لجونسون كنترولز العربية، عن سعادته بهذا التعاون البنّاء بين جونسون كنترولز العربية وشركة المراسم الدولية للتطوير العقاري، وصرح أن الشركة تعمل وفق خطة واعدة للتوسع في السوق المصرية، كونها أحد أهم الأسواق في المنطقة، مضيفًا أن اختيار الشركة لهذا لمشروع المتميز، يعكس نجاح وتفاني الشركة في توفير حلول التدفئة والتهوية وتكييف الهواء، التي تعزز الراحة والكفاءة والاستدامة في المجتمعات العمرانية الحديثة.

وحضر حفل التوقيع المهندس طارق حلمي، الرئيس التنفيذي لشركة المراسم الدولية للتطوير العقاري، والدكتور مهند الشيخ، الرئيس التنفيذي لجونسون كنترولز العربية، بالإضافة إلى المهندس/ إبراهيم سالم، المدير الإقليمي (مصر ولبنان واليمن) لشركة جونسون كنترولز العربية، والمهندس محمد إبراهيم، مساعد المدير التنفيذي لشركة المراسم الدولية للعقود والمشتريات، ومجموعة من الموظفين رفيعي المستوى للشركتين، والذين كان لهم الفضل في تحقيق التعاون المشترك بين الشركتين؛ برعاية المهندس، خالد بن لادن، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة المراسم الدولية للتطوير العقاري.

ويعد مشروع فيفث سكوير أحد أكبر مشروعات شركة المراسم في مصر بإجمالي استثمارات تقدر بنحو 23.5 مليار جنيه، مما جعل الشركة حريصة على توفير أعلى جودة من خدمات التبريد عالميًا، من خلال العلامة التجارية يورك لجونسون كنترولز العربية، حيث إنها المسؤولة عن تبريد أكبر وأبرز المشروعات حول العالم، على رأسها أكبر محطة تبريد في العالم بالحرم المكي الشريف.