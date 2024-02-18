شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن تعلن بدء التشغيل التجريبى لمركز العزيمة لعلاج الإدمان بسوهاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى بدء التشغيل التجريبى لمركز العزيمة الجديد بمحافظة سوهاج بالتعاون مع جامعة سوهاج، ومن المقرر أن يستفيد من المركز سنويا قرابة 5 آلاف مريض إدمان ما بين عيادات خارجية وحجز داخلى من أبناء محافظة سوهاج والمحافظات المجاورة، وأن جميع الخدمات العلاجية تقدم لمرضى الإدمان مجانا وفى سرية تامة ووفقا للمعايير الدولية.









ووجهت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى بتجهيز جميع مراكز العزيمة الجديدة التابعة لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، والمقرر افتتاحها قريبا بكافة المستلزمات وتوفير الخدمات العلاجية وبرامج الدعم النفسى والتأهيل الاجتماعى لمرضى الإدمان مجانا وفى سرية تامة حيث من المقرر افتتاح 6 مراكز علاجية جديدة خلال الفترة المقبلة فى محافظات " الجيزة وقنا والشرقية ودمياط وسوهاج وأسوان".

من جانبه أوضح الدكتور عمرو عثمان مساعد وزير التضامن الاجتماعى ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى أن مركز العزيمة الجديد بمحافظة سوهاج يتضمن المركز 3 عيادات خارجية لاستقبال المرضى، وحجز داخلى، كما يتضمن المركز أيضًا خدمات سحب السموم والتأهيل، صالة جيم، مكتبة، مسرح، قاعات تدريب، أنشطة رياضية، تنس طاولة، بلياردو، قاعة كمبيوتر، أنشطة فنية، ملعب كرة قدم، ورش لتدريب المتعافين على حرف يحتاجها سوق العمل لإعادة تأهيلهم ودمجهم فى المجتمع مرة أخرى، كما يوفر المركز ما يقرب من 80 فرصة عمل لأبناء محافظة سوهاج، كما أن جميع أعمال الأثاث الخاصة بالمركز تمت بسواعد المتعافين من الإدمان داخل ورش التدريب بمراكز العزيمة التابعة لصندوق مكافحة الإدمان.

ويأتى ذلك فى الوقت الذى استعرضت فيه الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى تقريرا عن مجهودات الخط الساخن للصندوق " 16023" على مدار عام 2023 حيث تم تقديم الخدمات العلاجية على مدار عام 2023 لعدد 177 ألفا و450 مريضا " جديد ومتابعة " ترددوا على المراكز العلاجية التابعة للصندوق والشريكة مع الخط الساخن كما أنه جارى الإعداد لافتتاح مراكز علاجية جديدة خلال العام الجارى، ومن المقرر خلال 3 سنوات قادمة سيتم تعميم الخدمات العلاجية فى كافة المحافظات على مستوى الجمهورية، وتنوعت الخدمات ما بين مكالمات للمتابعة والمشورة والعلاج والتأهيل والدمج المجتمعى، وأن الخدمات العلاجية تقدم للمرضى مجانا ووفقا للمعايير الدولية وفى سرية تامة وبلغت نسبة الذكور من هذه الخدمات 96.38% بينما بلغت نسبة الإناث 3.62% بما يشير إلى تزايد الثقة لدى الإناث فى الخط الساخن لتلقى العلاج من الإدمان فى سرية تامة، ولذلك تم تخصيص عدد من الأسرة فى المراكز الشريكة مع الخط الساخن للصندوق لتوفير الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان من الإناث.











