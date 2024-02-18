شكرا لقرائتكم خبر عن سائحتان سويسريتان تتغزلان فى حب مصر: بلد جميل وناسه طيبون.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - "بريكانا" و"درنوشا" ، شقيقتان من سويسرا قررتا الذهاب لمصر لقضاء الإجازة بعدما سمعتا عن طقسها المشمس وطبيعتها الخلابة، هكذا عبرت الشقيقتان عن سبب زيارتهما لمصر في البداية، خاصة وأنها المرة الأولى لهم لزيارة مصر لقضاء الإجازة .

"بريكانا" و"درنوشا" خلال الاستمتاع برحلات السفارى بالغردقة تقول "بريكانا"‘ إنها قررت الذهاب لمصر بسبب جوها وموقعها المتميز، لافتة إلى أنها أول مرة تزور مصر وتشعر بالحزن الشديد لانتهاء الإجازة سريعا، وأنها مضطرة لمغادرة هذا البلد الجميل، مضيفة لـ"الخليج 365" خلال قضاء إجازتها في الغردقة: "حزينة للغاية تعلقت بمصر وقابلت الكثير من الأصدقاء المصريين ولمست مدى الحب والود من الشعب المصرى والاحترام وشعرت أننى في بيتى وبلدى ولم أشعر بالغربة، قائلة: الناس كانت بتساعدنا وبتخلينا نحس كأننا فى وطنا. "بريكانا" و "درنوشا" سائحتان من سويسرا

وتابعت: الجو مشمس وجميل للغاية وتعلمت الكثير من الكلمات العربية الشهيرة مثل "شكرا – خلاص – والله – كفاية، واستمعت بالأغانى المصرية مثل أغانى "ايه اليوم الحلو دا – سطلانة".

"بريكانا" و "درنوشا"

أما شقيقتها "درنوشا" فتقول : أنا سعيدة للغاية بقرار الذهاب لزيارة مصر فالطقس والناس جيدين وكل شىء هنا جميل ، وأصبحت أردد الكثير من الكلمات الشهيرة مثل "شكرا – بسرعة "، بالإضافة إلى الأغانى المصرية .

"بريكانا" و "درنوشا" مع محرر ”الخليج 365”