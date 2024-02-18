شكرا لقرائتكم خبر عن غدًا.. الفنان محمد صبحى فى ضيافه الـ CIC لإطلاق حملة "كلنا مصريين" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستضيف المعاهد الكندية الدولية الفنان القدير محمد صبحى فى ندوة بعنوان ”دور الثقافة والفن فى بناء الإنسان"، وذلك فى إطار عودة "حملة كلنا مصريين" بعد عشر سنوات فى جميع الجامعات المصرية، بهدف نشر الوعى بضرورة المشاركة المجتمعية الإيجابية للشباب، ويأتى ذلك بناء على دعوة الدكتور مجدي القاضي مؤسس CIC.

تهتم إدارة CIC دائما فى المشاركة فى كافة الأحداث الثقافية والفنية لتعزيز قدرات طلابها في كل ما يتعلق بإدارة الفعاليات الإعلامية والثقافية، وتحضيرهم لسوق العمل بخبرات فريدة ملائمة للتطور الدائم محليا وعالميا .

وذلك يوم الاثنين الموافق التاسع عشر من فبراير فى تمام الساعة الحادية عشر والنصف صباحا، بالحرم الجامعى لـ CIC مقر التجمع الخامس .

وبذلك تكون الكيان التعليمى الأول التي ستنطلق منه هذه الحملة، ويرجع ذلك الى تاريخ مشاركة الفنان محمد صبحى فى الفعاليات الخاصه بالـ CIC منذ نشأتها منذ أكثر من عشرين عاما، ودعمه الدائم لها.

وبحسب بيان صادر عن CIC الفنان القدير محمد صبحى، كان دائما من الداعمين لنشر الثقافة والفن بين جيل الشباب فى الجامعات والمؤسسات التعليمية.