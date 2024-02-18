أخبار مصر.. طقس غد دافئ نهارا شديد البرودة ليلا والعظمى 21 درجة والصغرى 12

أكدت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى أن مصر تشهد طفرة فى عمل المجتمع المدني، ويدعم ذلك قيادة سياسية واعية وحكيمة تؤمن بدوره فى العديد من مجالات الحماية الاجتماعية والرعاية وتنمية الشراكات المستدامة، وقد ارتأت جمهورية جديدة تؤسس على المكاشفة ودعم جهود المجتمع المدنى قانون يقوم على حوكمة العمل الأهلي، مضيفة أن الوزارة تؤكد على دور المجتمع المدنى وتدعمه وتعتز بشراكاتها معه فى العديد من مجالات العمل التنموي، مشددة على أنه يوجد مبادرات عديدة للمجتمع المدنى فى مجال البيئة وفى مجال تكافؤ الفرص التعليمية والصحية، فضلا عن جهود بنك ناصر الاجتماعى فى العديد من المجالات، وفى مجال التعليم تتحمل الوزارة دفع مصروفات 4.8 مليون طالب بالمراحل الدراسية المختلفة وتم تقديم 680 منحة دراسية لطلبة الكليات وتم إنشاء 31 وحدة للتضامن داخل الجامعات تقدم العديد من البرامج والمبادرات لتمكين الشباب الجامعي.

قال أحمد سمير، وزيرة التجارة والصناعة، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، وجه بحزمة من الحوافز الاستثمارية لدعم القطاع الصناعى والمنتج الوطني على وجه التحديد، إضافة للتوجيهات من قبل القيادة السياسية والمبادرات، والحوافز المنصوص عليها فى التشريعات الأخرى، سواء قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إضافة للمنطقة الاقتصادية و التسهيلات والتيسيرات والحوافز الموجودة بها، مؤكدا العمل وفقا لاستراتيجية حتى لا تتكرر الأزمة حال تكرار نفس الظروف العالمية الراهنة التى انعكست على اقتصاديات الدول.

رفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، الجلسة العامة، بعد إحالة طلب المناقشة المقدم من النائب تيسير مطر بشأن سياسة الحكومة حول التحديات التي تواجه الصناعة، والمناقشات التي شهدتها الجلسة، وكذلك رد وزير الصناعة، إلى لجنة الصناعة لدراسته وإعداد تقرير بشأنه لعرضه على المجلس.

أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أنه يتم ضخ نحو 500 طن من كل السلع الأساسية بمعارض "أهلا رمضان" فى محافظة قنا، لتلبية احتياجات المواطنين، وذلك بتخفيضات تتراوح بين 20 و30٪ عن مثيلاتها فى السوق المحلية، حيث تم انشاء 9 معارض اهلا رمضان فى المحافظة بالإضافة إلى 9 منافذ جمعيتى على مستوى المدن بالمحافظة ،كما أن هناك تنسيق مع الغرفة التجارية لإطلاق 3 سيارات سلعية متنقلة، مشيرا إلى وجود اقبال كثيف من قبل المواطنين على المعارض لشراء احتياجاتهم من السلع الغذائية خاصة الأساسية منها

قال مصدر أمنى بوزارة الداخلية بإنه سيتم إيقاف الخدمات التى تقدمها الدولة للأجانب المعفيين من الحصول على إقامة لغير السياحة بالبلاد آخر يونيو القادم "وفقاً للمهلة المحددة"، وذلك فى حالة عدم حملهم بطاقة إعفاء الإقامة التى تستخرج من الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية وفروعها الجغرافية بجميع المحافظات. الداخلية: إيقاف الخدمات للأجانب المعفيين من "إقامة لغير السياحة" آخر يونيو

وزير الصناعة: الرئيس وجه بحزمة حوافز استثمارية لدعم القطاع والمنتج الوطنىمجلس الشيوخ يرفع الجلسة العامة بعد مناقشة تحديات الصناعةالتموين: ضخ 500 طن سلع غذائية بمعارض "أهلا رمضان" بقنا يومياً