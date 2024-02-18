شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. طقس غد دافئ نهارا شديد البرودة ليلا والعظمى 21 درجة والصغرى 12 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها توقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الإثنين، ارتفاعا بالحرارة ليسود طقس دافئ نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب الصعيد، مائل للدفء على السواحل الشمالية، شديد البرودة ليلاً وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.
وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساءً..
رئيس الوزراء يتابع مشروع توسعات مصفاة تكرير ميدور وجهود توفير منتجات بترولية
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، اليوم؛ لمتابعة موقف مشروع توسعات مصفاة تكرير ميدور بالإسكندرية، وكذا جهود توفير المنتجات البترولية المختلفة، وذلك بحضور حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، وعدد من المسئولين بالوزارتين.
أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء قرار بحذف 105 أسماء لا ينطبق عليهم شروط الانضمام لصندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الحربية والأمنية والإرهابية وأسرهم.
أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، إستمرار ضخ كميات كبيرة السلع الأساسية بالمنافذ التابعة لها وكذلك فى معارض " أهلا رمضان " على مستوى الجمهورية، مؤكدة توافر مخزون استراتيجى يكفى لأكثر من 4 أشهر.
مصر ترحب باعتماد الاتحاد الأفريقى ترشيح "العنانى" لمنصب مدير عام اليونسكو
رحبّت جمهورية مصر العربية في بيان صادر عن وزارة الخارجية، بقرار المجلس التنفيذي للاتحاد الافريقي في دورته الرابعة والأربعين التى عقدت بأديس أبابا يومى 14 و15 فبراير الجارى، اعتماد ترشيح الدكتور خالد العناني مرشح مصر لمنصب مدير عام منظمة التربية والعلوم والثقافة "اليونسكو".
أكدت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى أن مصر تشهد طفرة فى عمل المجتمع المدني، ويدعم ذلك قيادة سياسية واعية وحكيمة تؤمن بدوره فى العديد من مجالات الحماية الاجتماعية والرعاية وتنمية الشراكات المستدامة، وقد ارتأت جمهورية جديدة تؤسس على المكاشفة ودعم جهود المجتمع المدنى قانون يقوم على حوكمة العمل الأهلي، مضيفة أن الوزارة تؤكد على دور المجتمع المدنى وتدعمه وتعتز بشراكاتها معه فى العديد من مجالات العمل التنموي، مشددة على أنه يوجد مبادرات عديدة للمجتمع المدنى فى مجال البيئة وفى مجال تكافؤ الفرص التعليمية والصحية، فضلا عن جهود بنك ناصر الاجتماعى فى العديد من المجالات، وفى مجال التعليم تتحمل الوزارة دفع مصروفات 4.8 مليون طالب بالمراحل الدراسية المختلفة وتم تقديم 680 منحة دراسية لطلبة الكليات وتم إنشاء 31 وحدة للتضامن داخل الجامعات تقدم العديد من البرامج والمبادرات لتمكين الشباب الجامعي.
وزير الصناعة: الرئيس وجه بحزمة حوافز استثمارية لدعم القطاع والمنتج الوطنى
قال أحمد سمير، وزيرة التجارة والصناعة، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، وجه بحزمة من الحوافز الاستثمارية لدعم القطاع الصناعى والمنتج الوطني على وجه التحديد، إضافة للتوجيهات من قبل القيادة السياسية والمبادرات، والحوافز المنصوص عليها فى التشريعات الأخرى، سواء قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إضافة للمنطقة الاقتصادية و التسهيلات والتيسيرات والحوافز الموجودة بها، مؤكدا العمل وفقا لاستراتيجية حتى لا تتكرر الأزمة حال تكرار نفس الظروف العالمية الراهنة التى انعكست على اقتصاديات الدول.
أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أنه يتم ضخ نحو 500 طن من كل السلع الأساسية بمعارض "أهلا رمضان" فى محافظة قنا، لتلبية احتياجات المواطنين، وذلك بتخفيضات تتراوح بين 20 و30٪ عن مثيلاتها فى السوق المحلية، حيث تم انشاء 9 معارض اهلا رمضان فى المحافظة بالإضافة إلى 9 منافذ جمعيتى على مستوى المدن بالمحافظة ،كما أن هناك تنسيق مع الغرفة التجارية لإطلاق 3 سيارات سلعية متنقلة، مشيرا إلى وجود اقبال كثيف من قبل المواطنين على المعارض لشراء احتياجاتهم من السلع الغذائية خاصة الأساسية منها
قال مصدر أمنى بوزارة الداخلية بإنه سيتم إيقاف الخدمات التى تقدمها الدولة للأجانب المعفيين من الحصول على إقامة لغير السياحة بالبلاد آخر يونيو القادم "وفقاً للمهلة المحددة"، وذلك فى حالة عدم حملهم بطاقة إعفاء الإقامة التى تستخرج من الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية وفروعها الجغرافية بجميع المحافظات.
نشرت الجريدة الرسمية، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى، رقم 47 لسنة 2024، بتجديد تعيين خيرت محمد سيد احمد بركات، رئيسًا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بدرجة وزير لمدة عام اعتبارًا من 14-2-2024.
نعى الديوان الملكي الهاشمي الأردني، ببالغ الحزن والأسى، والد الأميرة رجوة الحسين، خالد بن مساعد بن سيف بن عبدالعزيز السيف.
تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الإثنين، ارتفاعا بالحرارة ليسود طقس دافئ نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب الصعيد، مائل للدفء على السواحل الشمالية، شديد البرودة ليلاً وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.
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