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لجنة أممية ترصد الانتهاكات بحق نساء غزة (إنفوجراف)

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القاهرة - سامية سيد - أدانت لجنة الأمم المتحدة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة (سيداو) الانتهاكات الجسيمة التى تتعرض لها النساء فى غزة.

 


أكثر من مليون امرأة وفتاة فلسطينية هجرت قسراً عدة مرات

70 % من الضحايا نساء وأطفال

السيدات فى القطاع دفن 7729 من أطفالهن

5500 امرأة تضع مولودها خلال الشهر المقبل

حذرت اللجنة من أية هجمات أو توغلات عسكرية وشيكة على رفح

 

 


الأمم المتحدة

 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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