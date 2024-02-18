شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة أممية ترصد الانتهاكات بحق نساء غزة (إنفوجراف) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدانت لجنة الأمم المتحدة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة (سيداو) الانتهاكات الجسيمة التى تتعرض لها النساء فى غزة.



أكثر من مليون امرأة وفتاة فلسطينية هجرت قسراً عدة مرات أكثر من مليون امرأة وفتاة فلسطينية هجرت قسراً عدة مرات 70 % من الضحايا نساء وأطفال السيدات فى القطاع دفن 7729 من أطفالهن 5500 امرأة تضع مولودها خلال الشهر المقبل حذرت اللجنة من أية هجمات أو توغلات عسكرية وشيكة على رفح