شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث أونروا: عمليات نزوح مستمرة فى مناطق عديدة بغزة جراء القصف الإسرائيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال كاظم أبو خلف متحدث أونروا خلال مداخلة لقناة القاهرة الإخبارية، إنه إذا استمر وقف تمويل الوكالة سيكون من الصعوبة تقديم خدماتنا خلال أبريل المقبل، مؤكدا أن هناك تعقيدات عسكرية من جانب إسرائيل في غزة وخصوصا خان يونس.

وأضاف متحدث أونروا، أن هناك عمليات نزوح مستمرة في مناطق عديدة بقطاع غزة جراء القصف الإسرائيلي المتواصل، مضيفا أن 160 عاملا من الوكالة سقطوا في العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وتابع المتحدث أن الاحتلال يحاول التخلص من الوكالة بزعم تورط بعض العاملين في هجوم 7 أكتوبر، مضيفا أن إسرائيل تحاول محو رمزية أونروا لاستكمال انتهاكاتها في غزة.