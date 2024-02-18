جرب الوصفات الصحية على قدر حاجاتك.. 9 نصائح لوقف إهدار الطعام خلال رمضان

القاهرة - سامية سيد - ‏ثقافة الطهى فى المجتمع العربى، تتسم بالثراء فى الأصناف التى يتم اعدادها، فى الأيام العادية وتزيد هذه الحالة خلال الشهر الكريم، حيث هناك ما يقرب من 1 مليار طن من الطعام أى 17 % من جميع المواد الغذائية المتاحة للمستهلكين فى جميع أنحاء العالم تذهب إلى صناديق القمامة كل عام.

‏ ‏خلال هذا التقرير نرصد لك أبرز المعلومات عن أهمية الحد من إهدار الطعام وطرق وقف هذا الإصدار :

‏ ‏1- يساهم إنتاج الغذاء ونقله وتركه يتعفن بأكثر من 8 % من انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى العالمية

2- يمكنك المشاركة فى وقف إهدار الطعام من خلال تناول وجبات صحية، واتباع نظام غذائى غنى بالنباتات ومتوازن

3- يمكنك التحول إلى المزيد من الأطعمة النباتية التى نعزز صحتك بشكل أفضل وتقلل بشكل كبير من تأثيرك البيئي

4- عليك أن تعرف أن الذى تأكله أكثر أهمية من المسافة التى قطعها هذا الطعام من مقدار الأغلفة الموجود فيها، فالنقل والتغليف جزء صغير فقط من انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى الناتجة عن الأطعمة

5- فكر فى طرق كيفية شراء الطعام وتحضيره والتخلص منه. حتى لا تهدر أيضا الطاقة والأرض والمياه والأسمدة التى تم استخدامها لإنتاجه وتغليفه ونقله

6- يمكنك أيضا أن تشترى ما تحتاجه فقط واستهلك ما تشتريه، كما أنه لا تتردد فى شراء فواكه وخضروات على قدر حاجاتك

7-استخدم أى بقايا من الطعام مهما كانت بسيطة كسماد لزرعة تضعها فى مطبخك لتقلل كمية الميثان وثانى أكسيد الكربون المنبعثة من المخلفات العضوية وهى بواقى الطعام

8- جرب الوصفات المستدامة لطهى طعام صحى على قدر حاجاتك حتى توفر على نفسك المال وتخفف عن الأرض الانبعاثات

9-عند التسوق استخدم حقيبة قابلة لإعادة الاستخدام، حيث يساهم إنتاج المواد البلاستيكية واستخدامها والتخلص منها فى تغير المناخ