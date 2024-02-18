شكرا لقرائتكم خبر عن "طقس الإثنين".. دافئ نهارا شديد البرودة ليلا.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الإثنين، ارتفاعا بالحرارة ليسود طقس دافئ نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب الصعيد، مائل للدفء على السواحل الشمالية، شديد البرودة ليلاً وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

وخلال السطور التالية ننشر أبرز المعلومات عن حالة الطقس غدا الاثنين.

ارتفاع بالحرارة ليسود طقس دافئ نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب الصعيد

مائل للدفء على السواحل الشمالية وشديد البرودة ليلاً وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء

شبورة مائية صباحاً على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية

أمطار خفيفة على مناطق متفرقة وفترات متقطعة على جنوب الوجه البحرى

أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى

فرص ضعيفة لأمطار خفيفة على مناطق متفرقة وفترات متقطعة بالقاهرة الكبرى