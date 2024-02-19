انتوا أقوى واحنا أقوى بكم.. كلمات مؤثرة عن مصر لماجد المهندس في أولى الليالي السعودية المصرية



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شاكر:

انطلق حفل الليلة الأولى من "ليال مصرية سعودية"، في دار الأوبرا المصرية وسط استعدادات وتجهيزات خاصة، حيث يحيي الحفل كل من محمد منير وشيرين عبدالوهاب.

وبدأت أولى فقرات الحفل بأغنية "الدنيا دوارة"، للفنان السعودي ماجد المهندس، تلاها اغنية أكدب عليك للفنانة الجزائرية وردة، ثم قدم أغنية ودعت روحي.

وأعرب المهندس عن سعادته بإحياء الحفل، قائلاً: "سعيد ومتشرف بإحيائى حفلاً على المحفل الكبير دار الأوبرا المصرية، وبشكر الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة والمستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية.

وقال المهندس: "الله يحفظ بلدنا العظيمة مصر، مصر الحبيبة، العمق التاريخي والإنساني والحضاري والأدبي والثقافي، ودائمًا نستمد القوة منكم، ودائما علمتمونا كيف نستمد القوة من الأزمات الصعبة، انتوا أقوى إن شاء الله وإحنا أقوى بكم".

وتوافد على دار الأوبرا المصرية، منذ قليل، عدد كبير من الفنانين والسياسيين والمشاهير، وكان في مقدمة الحضور، كريم محمود عبد العزيز، وأشرف عبدالباقي، ومحمد فؤاد، وإلهام شاهين، وأحمد السبكي، وهاني شنودة، ونصر محروس، وبيتر ميمي، ووفاء عامر، وعمرو أديب، ولميس الحديدي، وأحمد زاهر، جومانة مراد، وصلاح عبدالله، ومي عزالدين، وخالد الصاوي، وسيمون، ومصطفى كامل، ويسرا.

يقام تحت رعاية المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية وبالتنسيق مع وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، ويقام وسط استعدادت صوتية ومرئية حديثة للاستمتاع بتجربة غنائية مختلفة.

وكانت وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني قد كشفت أوجه التعاون بين مصر والسعودية بعد لقائها مع المستشار تركى أل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية، مؤكدة عمق العلاقات بين البلدين، وأن الوزارة ترحب بالتعاون مع هيئة الترفيه لأن التعاون الفني والثقافي مع المملكة العربية السعودية ممتد عبر زمن طويل وعلى مدار عقود طويلة.

بينما دشن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه (GEA)، من القاهرة، صندوق Big Time الاستثماري، حيث سيخصص الصندوق لرفع جودة المحتوى العربي في إنتاج وتوزيع وصناعة الأفلام، والتي يشارك فيها كبار نجوم الفن في الوطن العربي.

وأوضح آل الشيخ أن الهيئة العامة للترفيه (GEA) ستساهم في الصندوق كراعي رئيسي، ووزارة الثقافة كراعي مشارك، إلى جانب مجموعة من الشركات المتخصصة في المجال، وهي: شركـة صلـة استوديو، شركة الوسائل SMC، شركة العالمية شركة روتانا للصوتيات والمرئيات شركة بنش مارك، وشركة بيسكوير للإنتاج الفني، كما يهدف الصندوق في مرحلته الأولى إلى الاستثمار في أهم الأفلام السعودية والخليجية والعربية.