منة شلبي تكشف عن أعمالها الجديدة في أولى الليالي السعودية المصرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شاكر:

أشادت النجمة منة شلبي، بالتعاون الفني بين مصر والمملكة العربية السعودية، مؤكدة أن التعاون الفني بين الدولتين قديم وعميق وممتد.

وقالت "منة"، في تصريحات لها على هامش حفل الليلة الأولى من "ليال مصرية سعودية"، في دار الأوبرا المصرية وسط استعدادات وتجهيزات خاصة، حيث يحيي الحفل كل من محمد منير وشيرين عبدالوهاب واحد المهندس: طول عمر مصر والسعودية دولتين شقيقتين بينهما كل ود واحترام وتقدير، فمصر بلد كبير لها تاريخ عريق والسعودية بلد جميل نحبها ونقدرها وبها الحرمين الشريفين.

وتابعت: "إذا نزلت السعودية تجد ترحيبا رهيبا، وإذا نزلت مصر تجد استقبالًا حافلًا، والموضوع قديم ومافيهوش نقاش، مشيرة إلى أنها ستغيب عن الموسم الدرامي الرمضاني لأنها تركز على السينما هذا الموسم".

وواصلت: "عندي فيلم مع أحمد عز للمخرج أحمد علاء، كما أقدم فيلم من إخراج هبة يسري وهي مخرجة جديدة واعدة، ويشاركني البطولة أحمد داوود وجيهان شماشيرجي وأحمد صالح، مشيرة إلى أهمية صندوق بيج تايم الذي دشنه المستشار تركي آل شيخ من القاهرة لدعم السينما، مشيرة إلى أن السينما المصرية تحتاج مزيد من الإنتاج والتنوع في الأعمال التي تقدمها.

وبدأت أولى فقرات الحفل بأغنية "الدنيا دوارة"، للفنان السعودي ماجد المهندس، تلاها اغنية أكدب عليك للفنانة الجزائرية وردة، ثم قدم اغنية ودعت روحي.

وأعرب المهندس عن سعادته بإحياء الحفل، قائلاً: "سعيد ومتشرف بإحيائى حفلاً على المحفل الكبير دار الاوبرا المصرية، وبشكر الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة والمستشار تركى آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية.