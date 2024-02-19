شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: من حق المريض معرفة وجود دواء مصرى يحتوى على نفس المادة الفعالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، إن الدكتور جمال شعبان أحد أساتذة القلب المتميزين، مشيرا خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "في المساء مع قصواء"، عبر قناة "CBC"، مع الإعلامية قصواء الخلالى إلى أن بيان وزارة الصحة نفس الصياغة التي كان يقترحها الدكتور جمال شعبان".

وتابع، أن الحديث عن الدواء المثيل في حالة توفره، فمنطقى في دولة تعمل في صناعة الدواء وأنشأت مدينة الدواء وهناك مصانع تمثل 85% من احتياج السوق المحلى، أن نفضل المثيل المحلى، وهو الدواء الذي يحتوي على نفس المادة الفعالة بنفس التركيز بنفس طريقة التناول.

ولفت إلى أن هيئة الدواء المصرية الجهة المسؤولة عن سلامة الدواء وهى من تشترط فى الدواء المثيل أن يلبى نفس الاحتياجات ويحافظ على نفس الجودة والسلامة والفاعلية للدواء المستورد، مؤكدا أن من حق المريض أن يعلم أن هناك دواءً مصريًا يحتوي على نفس المادة الفعالة تؤدى نفس الغرض وموجود في السوق المحلي بشكل يناسب المريض بسعر أفضل.

وكانت وزارة الصحة والسكان أصدرت قرارا رقم 44 لسنة 2024 جاء مضمونة أن يلتزم الأطباء أثناء مباشرة عملهم بكافة الجهات أو الهيئات التابعة للوزاوة أو لمديريات الشؤون الصحية بالمحافظات وعلى الأخص المستشفيات والمراكز الطبية ومراكز ووحدات الرعاية الصحية الأساسية وصحة الأسرة بها بوصف الأدوية الضرورية للمرضى مع مراعاة أن تكون الأولوية للدواء المحلى وألا يتم وصف الأدوية المستوردة إلا حال عدم توافر المثيل المحلى لها.