شكرا لقرائتكم خبر عن ‫ تعرف على أهم الشروط الواجب توافرها فى تقاوى الثوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتبر الثوم من المحاصيل التصديرية الهامة سواء للأسواق العربية أو الأوروبية حيث يتم تصديره اما أخضرا غير كامل النضج إبتداءً من أوائل فبراير أو كامل النضج إبتداءً من نهاية مارس.

و نبات الثوم أحد محاصيل الموسم الشتوى، وهو من أكثر النباتات حساسية لميعاد الزراعة ، حيث أن هناك ظاهرة فى الثوم أنت عند زراعته مبكرًا أو متأخرًا فإنه يحصد تقريبًا فى فترة واحدة تبدأ من الاسبوع الأخير من مارس حتى الاسبوع الثانى من ابريل، غير أن التبكير بالزراعة يؤدى الى اعطاء فرصة للنباتات أن تنمو حضريا وتكون أكبر عدد من الأوراق وأن تصل الى الحجم المناسب قبل أن تبدأ النباتات بالتبصيل .

وفى التقرير التالى نتعرف على الشروط الواجب توافرها فى تقاوى الثوم:

‏1- أن تكون التقاوي مطابقة للصنف المطلوب زراعته.

2- أن تكون رؤوس منتظمة الشكل وكبيرة الحجم ونسبة التفريغ بها قليلة .

‎3- أن يكون عدد الفصوص بالرأس قليل وحجم الفص كبير.

‎4- أن تكون التقاوى خالية من الاصابات المرضية والحشرية.