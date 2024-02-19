شكرا لقرائتكم خبر عن لو عايز تجدد رخصة تشغيل محلك فى الجيزة.. إليك المستندات المطلوبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوضح دليل خدمات المراكز التكنولوجية بمحافظة الجيزة الأوراق والمستندات المطلوب توافرها عند التقدم بطلب تجديد رخصة تشغيل محل صناعي أو تجاري، حيث تتيح المراكز التكنولوجية العديد من الخدمات لأصحاب المحال، منها: (الترخيص بفتح محل، تعديل ترخيص محل، نقل رخصة محل، استرداد مضبوطات إشغالات الطريق العام).

ويمكن لأصحاب المحال الصناعية أو التجارية التقدم بطلب للمركز التكنولوجي لتجديد رخصة تشغيل محل مع تقديم الأوراق والمستندات التالية:

-صورة مستند إثبات الشخصية مع الاطلاع على الأصل.

-أصل الرخصة المطلوب تجديدها.

-صورة عقد الإيجار/التمليك مع الاطلاع على الأصل.

-توكيل رسمي في حالة الوكالة.

-الشهادة الصحية للعاملين بالنسبة للمحلات التي تتعامل في الأغذية والمشروبات.

-إيصال سداد الرسوم.

وتهدف المراكز التكنولوجية إلى ميكنة العمل لتحسين الأداء وربط الإدارات مع بعضها البعض من خلال شبكة معلومات داخلية، بالإضافة إلى فصل طالب الخدمة عن مؤديها وتقليل الوقت اللازم لإنجاز الخدمات، حيث تقدم المراكز التكنولوجية الخدمات المتعلقة بـ"المرافق والمحليات - وكافة أنواع التراخيص من "محلات، وإشغالات، وإعلانات، وهدم، وبناء، وتعلية، وترميم، وتعديل"، فضلاً عن طلبات توصيل مرافق "كهرباء، ومياه"، وغيرها.