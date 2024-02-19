شكرا لقرائتكم خبر عن إعلام فلسطينى: قوات الاحتلال تقتحم بلدة بيت أمر شمال الخليل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها أن وسائل إعلام فلسطينية قالت إن قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم بلدة بيت أمر شمال الخليل بعدد من الآليات العسكرية.

وأضافت أن جيش الاحتلال يغلق حاجز مخيم شعفاط بالقدس المحتلة تزامنا مع اندلاع مواجهات في المنطقة.

كما أفادت القناة أن هناك مواجهات بين فلسطينيين وقوات الاحتلال في مخيم شعفاط شمال القدس المحتلة.

وتواصل قوات الاحتلال شن مئات الغارات والقصف المدفعي وتنفيذ جرائم في مختلف أرجاء قطاع غزة، وارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين، وتنفيذ جرائم مروعة في مناطق التوغل، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90 % من السكان.

ودمَّرت طائرات الاحتلال الإسرائيلي مربعات سكنية كاملة فى قطاع غزة، ضمن سياسة التدمير الشاملة التي ينتهجها الاحتلال في عدوانه المستمر على قطاع غزة.

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.