شكرا لقرائتكم خبر عن رحلة التمور من أراضى الجنوب.. بلح أسوان يغزو الأسواق مع حلول شهر رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصدت عدسة "الخليج 365" رحلة تمور أسوان من أراضى الجنوب حتى أسواق البلح فى الوجه البحرى وحتى أسواق التصدير العالمية، وأجود أنواعها وطريقة تخزينها حتى تكون جاهزة لتناولها مع الإفطار خلال الشهر الفضيل.

قال مزارع البلح محمد أبو زرار، إن أسوان تشتهر بأنواع التمور الجافة وهى التى تغزو الأسواق فى الغالب قبل حلول شهر رمضان، وهى أنواع متميزة من أصناف البلح مثل "السكوتى والبرتمودى والقنديلة والملكابى والشامية والدقنة"، وتسمى أمهات الأصناف الجافة من التمور ويكون منبع زراعتها فى منطقة مركز أسوان جنوب مصر، وذلك نظراً لارتفاع درجات الحرارة فى تلك المناطق وهو ما يؤدى إلى جفاف التمر التى يتم تخزينها وبيعها فى الأسواق قبل حلول شهر رمضان، وتحديداً من النصف الأخير لشهر رجب، لتناولها وقت إفطار الصائمين، نظراً لإقبال المصريين عليه.

وأضاف أبو زرار، أن البلح الأسوانى ذو شعبية لدى المصريين فى شتى أنحاء الجمهورية، ويقبل على شرائه المصريين خلال هذا الموسم من كل عام، وذلك لأنه التمور الجافة يمكن تكسيرها وعمل الخشاف منها وأيضاً خلطه بالمكسرات ومشروب أيضاً فى بداية الإفطار فى رمضان.



نخيل-أسوان



أسواق-البلح



أسوان-وموسم-البلح



البلح-الأسوانى



البلح-فى-أسوان



التمر-الأسوانى



التمور-الجافة



أنواع-البلح-فى-أسوان



تجفيف-البلح-فى-أسوان



مزارعو-البلح-فى-أسوان



مناشر-البلح