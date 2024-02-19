شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل القمر التجريبي Nexsat-1 بعد نجاح إطلاقه × 12 معلومة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى إطار توطين تكنولوجيا صناعة الفضاء، أعلنت وكالة الفضاء المصرية مؤخرا نجاح إطلاق القمر التجريبي Nexsat-1، وذلك قبالة سواحل مدينة يانغجيانغ بمقاطعة قوانغدونغ بجمهورية الصين الشعبية، حيث تم استقبال الإشارات الأولية من القمر التجريبي من أول مرة بنجاح بمقر وكالة الفضاء المصرية.

وينشر ”الخليج 365” تفاصيل القمر الصناعى نكس سات والهدف من إطلاقه كما يلى :

1- القمر الصناعي نكس سات 1 ، هو قمر صناعي تجريبي للإستشعار عن بعد يعرف باسم (NExSat-1)

2- تم تطويره بالتعاون مع شركة ألمانية

3- القمر يمثل إنجازًا هامًا في توطين تكنولوجيا تصنيع الأقمار الصناعية في مصر.

4- الجانب المصري قام بتطوير برمجيات وأنظمة التشغيل الحرجة وكذلك عمليات الاختبارات الوظيفية لأنظمة القمر الصناعي وما تلاها من إجراءات التكامل والتجميع والاختبارات

5- جاء ذلك من قبل فريق مكون من أكثر من ستين مهندسًا خبيرًا في العديد من التخصصات المرتبطة بتكنولوجيات الأقمار الصناعية.

6- المشروع يهدف إلى بناء وإطلاق وتشغيل القمر الصناعي التجريبي لتوطين تكنولوجيا الأقمار الصناعية لأغراض الاستشعار من البعد ، والذي يترتب عليه بناء معدات الاختبارات اللازمة داخل معمل التأهيل الفضائي لعمليات الاختبارات الخاصة بالقمر الصناعي .

7- القمر الصناعي يحتوى علي البرمجيات وأنظمة التشغيل المطورة بمعرفة الخبراء المصريين والتي تم تصميمها لتلبي معظم متطلبات المهام المستقبلية

8- تم توفير المكونات اللازمة للمشروع من قبل شركة (BST) الألمانية وتم استلام الأنظمة الفرعية وبرمجتها واختبارها بمعامل وكالة الفضاء المصرية

9- تم بناء أنظمة وبرمجيات التشغيل سواء للقمر الصناعي او للمحطة الأرضية وأنظمة التشغيل الخاصة بها وكذلك أنظمة الاختبارات الكهربية والميكانيكية وكافة عمليات هندسة النظم ،

10- إطلاق هذا القمر يأتى ضمن البرنامج الفضائي الوطني المصري لتطوير تكنولوجيا الأقمار الاصطناعية والذي يعد أول قمر صناعي تجريبي للإستشعار عن

11- وزن القمر التجريبي ٦٧ كجم ويندرج تحت طراز الميكروسات

12: لقمر مجهز بحمولة فضائية للتصوير الكهرو بصري دقتها ٥،٧ متر أحادي الطيف