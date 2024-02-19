شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة تكشف جهودها لعلاج أورام الأطفال .. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة الصحة والسكان عن حزمة من الجهود التى تبذلها لعلاج أورام الأطفال والتى تتمثل فى الآتى :
1- وضع خطط لإنشاء منصة عالمية تسهم بدورها في الإسراع من الوصول إلى أدوية سرطان الأطفال في جميع أنحاء العالم.
2- توفير أدوية آمنة وفعالة للسرطان لنحو 120 ألف طفل بين عامي 2027g 2022.
3- الاستمرار في تنفيذ المبادرة العالمية لسرطان الأطفال GICC والتي انضمت إليها مصر في سبتمبر 2023 وتستهدف علاج سرطان الأطفال وارتفاع معدل الشفاء بنسبة 60% بحلول عام 2030.
4- تشكيل لجنة قومية خاصة بسرطان الأطفال تستهدف إجراء تقييم للوضع الحالي في كافة المؤسسات المعنية بتقديم الرعاية لمرضى الأورام من الأطفال.
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