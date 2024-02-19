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وزارة الصحة تكشف جهودها لعلاج أورام الأطفال .. التفاصيل

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القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة الصحة والسكان عن حزمة من الجهود التى تبذلها لعلاج أورام الأطفال والتى تتمثل فى الآتى : 


1- وضع خطط لإنشاء منصة عالمية تسهم بدورها في الإسراع من الوصول إلى أدوية سرطان الأطفال في جميع أنحاء العالم. 

2- توفير أدوية آمنة وفعالة للسرطان لنحو 120 ألف طفل بين عامي 2027g 2022. 

3- الاستمرار في تنفيذ المبادرة العالمية لسرطان الأطفال GICC والتي انضمت إليها مصر في سبتمبر 2023 وتستهدف علاج سرطان الأطفال وارتفاع معدل الشفاء بنسبة 60% بحلول عام 2030. 

4- تشكيل لجنة قومية خاصة بسرطان الأطفال تستهدف إجراء تقييم للوضع الحالي في كافة المؤسسات المعنية بتقديم الرعاية لمرضى الأورام من الأطفال.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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