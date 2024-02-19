شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة المهندسين تدعو أعضاءها للتصويت بانتخابات التجديد النصفى 23 فبراير والان مع تفاصيل الخبر
وأشارت اللجنة العليا للانتخابات، إلى أن الحضور فى الانتخابات شخصى ولا يجوز التوكيل، كما يجب إحضار بطاقة الرقم القومى و كارنيه عضوية النقابة للتصويت، لافته إلى أنه يستلزم من الأعضاء التوجه إلى الموظفين للتسجيل الإلكترونى لإثبات الحضور وطباعة إيصال التسجيل، ثم تقديمه إلى لجنة الانتخابات، لافته إلى أن من لهم حق التصويت هم أعضاء النقابة الذين سددوا اشتراكاتهم المستحقة عليهم حتى عام 2022، طبقا للمادة 13 من قانون النقابة.
وتجرى انتخابات التجديد النصفى على مقاعد مجالس الشعب الهندسية الكهربائية، والمدنية، والميكانيكية، والمعمارية، بواقع 5 أعضاء فوق السن، و2 تحت السن، والتعدين والبترول والفلزات، والكيميائية والنووية، وصناعة الغزل والنسيج والمنسوجات، بواقع 3 أعضاء فوق السن، و2 تحت السن، بالإضافة لانتخاب 7 أعضاء من الشُّعب المختلفة لكل مجلس نقابة فرعية.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز