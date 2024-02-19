شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة المهندسين تدعو أعضاءها للتصويت بانتخابات التجديد النصفى 23 فبراير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعت اللجنة العليا لانتخابات التجديد النصفى بالنقابة العامة للمهندسين، برئاسة الدكتور ياسر صقر، كل المهندسين بالمحافظات للمشاركة بحضور الانتخابات يوم الجمعة 23 فبراير، بدءا من الساعة العاشرة صباحا، وحتى الساعة السابعة مساء، وذلك طبقا لأحكام المادة 13 من قانون نقابة المهندسين رقم 66 لسنة 1974 وتعديلاته.

وأشارت اللجنة العليا للانتخابات، إلى أن الحضور فى الانتخابات شخصى ولا يجوز التوكيل، كما يجب إحضار بطاقة الرقم القومى و كارنيه عضوية النقابة للتصويت، لافته إلى أنه يستلزم من الأعضاء التوجه إلى الموظفين للتسجيل الإلكترونى لإثبات الحضور وطباعة إيصال التسجيل، ثم تقديمه إلى لجنة الانتخابات، لافته إلى أن من لهم حق التصويت هم أعضاء النقابة الذين سددوا اشتراكاتهم المستحقة عليهم حتى عام 2022، طبقا للمادة 13 من قانون النقابة.

وتجرى انتخابات التجديد النصفى على مقاعد مجالس الشعب الهندسية الكهربائية، والمدنية، والميكانيكية، والمعمارية، بواقع 5 أعضاء فوق السن، و2 تحت السن، والتعدين والبترول والفلزات، والكيميائية والنووية، وصناعة الغزل والنسيج والمنسوجات، بواقع 3 أعضاء فوق السن، و2 تحت السن، بالإضافة لانتخاب 7 أعضاء من الشُّعب المختلفة لكل مجلس نقابة فرعية.