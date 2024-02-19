شكرا لقرائتكم خبر عن 5 نقاط تكشف خطوات الحصول على الخدمات المميكنة لمكاتب الصحة.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة الصحة عن تفاصيل الإصدار الثالث من المنظومة المتكاملة لمكاتب الصحة، والمتضمن ميكنة تصاريح الدفن، ودورات العمل بمكاتب الصحة.

الخليج 365 يستعرض تحليل معلوماتى عن تفاصيل ميكنة خدمات مكاتب الصحة في النقاط التالية .

١- النسخة تشمل العديد من التحسينات والتطويرات، التي تتضمن ميكنة تصاريح الدفن، بحيث يتم إصدارها إلكترونياً، مما يُسهل حصول المواطنين الحصول على التصاريح، ويُقلل الإجراءات الروتينية.

٢- النسخة الثالثة تتضمن إضافة رمز QR على جميع المستخرجات بحيث يُمكن التحقق من صحة المستخرجات إلكترونياً، مما يُقلل من حالات التزوير، إلى جانب تحسين كفاءة العمل وتقليل الأخطاء، من خلال ميكنة دورات العمل بمكاتب الصحة.

٣- تحسين جودة الخدمات الحكومية، تساهم في تقديم خدمات حكومية ذات جودة عالية للمواطنين.

٤- تسجيل حالات الوفاة لحظياً، وإرسالها لجميع جهات الدولة، يُساهم في تقديم الخدمات للمواطنين

٥- تُعد خطوة هامة نحو مستقبل أفضل للخدمات الحكومية في مصر، وتُؤكّد التزام وزارة الصحة بتقديم خدمات ذات جودة عالية للمواطنين.