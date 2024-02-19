شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 4.3 درجة على مقياس ريختر يضرب البحر المتوسط شمال تركيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت إدارة الكوارث والطوارئ التركية ( آفاد )، إن زلزالا بقوة 4.3 درجة وقع في البحر الأبيض المتوسط فجر اليوم الإثنين.

وتبين أن الزلزال وقع على عمق 11.03 كيلومترا.

يذكر أن فبراير 2023، شهدت تركيا زلزال كبير كانت قواته نحو 8 درجات تسبب في مقتل وإصابة الآلاف، وامتدَّ أثره إلى سوريا أيضًا نظراً لقرب مركزه من الحدود السورية التركية، ويُعدُّ هذا الزلزال من أقوى الزلازل في تاريخ تركيا وسوريا