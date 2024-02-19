شكرا لقرائتكم خبر عن النقل العام بالقاهرة توفر اشتراكا لركوب كل الخطوط.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أتاحت هيئة النقل العام، اشتراكا ربع سنوي (3) شهور، لاستخدام جميع وسائلها العادية والمكيفة، وقيمة الاشتراك 1200 جنيه.

ويتم الحصول على الاشتراكات، من خلال مكاتب الاشتراكات بـ"العباسية - المظلات - العتبة - الدراسة - الجيزة - جامعة الأزهر"، وذلك بداية من 1 مارس القادم.

الأوراق المطلوبة :

صورة بطاقة الرقم القومى سارية - عدد (2) صورة شخصية 4*6 حديثة

وفى السياق، أكد اللواء رزق علي، رئيس هيئة النقل العام بالقاهرة، أن اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة وجه بتسهيل الحصول على اشتراكات كبار السن المجانية، لمن بلغ سن الـ70 عاما، والتى تمكنهم من ركوب كل خطوط الهيئة مجانا بموجب كارنيه مخصص لكبار السن.

وأضاف رئيس هيئة النقل العام، أنه يتم السماح لكبار السن استخراج كارنية الركوب أو تجديده، فى اى وقت من العام دون الانتظار لأول العام كما كان يحدث، مما يسهل الخدمة لكبار السن