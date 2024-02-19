شكرا لقرائتكم خبر عن موسم تجفيف الطماطم بالأقصر.. خير ورزق للجميع وتوسع كبير في التصدير للخارج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد محافظة الأقصر مع العام الجديد 2024 توسعا فى تجفيف الطماطم الذى يعتبر الموسم الأبرز بعد قصب السكر فى تلك الفترة، حيث يقبل المزارعون بصورة كبيرة على زراعة الطماطم طوال العام بنظام الزراعة التعاقدية بالتعاقد على محاصيلهم مع محطات ومناشر تجفيف الطماطم لرعايتها من قبل المتخصصين لإنتاج محصول مطابق للمواصفات وجاهز للتصدير للخارج.

وانطلق خلال الأيام الماضية بصورة موسعة الموسم الشتوى لتجفيف الطماطم جنوب وغرب المحافظة، وذلك بعد النجاح الكبير العام الماضى فى الموسم بتصدير أكثر من 350 طن طماطم للخارج، عبر 14 حاوية لكافة دول العالم التى تستورد الطماطم المجففة من مصر بسعر يفوق المليون دولار، حيث تم بيع كيلو الطماطم المجففة العام الماضى بـ3 دولار للخارج، حيث حقق مشروع "تجفيف الطماطم" فى القرى والنجوع المختلفة خطوات كبيرة وناجحة بالحصول على الدعم من وزارة الزراعة بصورة أكبر لتوفير كافة مستلزمات مناشر تجفيف الطماطم، لفتح أسواق عالمية حقيقية تنجذب لتلك المحاصيل الغنية بالخيرات من جنوب الصعيد.

وفى هذا الصدد كشف الدكتور النوبى حفنى استشارى فى تجفيف الطماطم بالأقصر، أن صناعة الطماطم المجففة تعد واحدة من أهم الصناعات التى لها أثر كبير فى إيجاد فرص عمل للشباب من الجنسين فى شتى أرجاء الأقصر، موضحاً أن تجفيف الطماطم يعتبر من أهم المنافذ لفرص العمل فى صعيد مصر حيث توفر تصدير حاوية واحدة 1250 يوم عمل، وهو ما تبحث عنه محافظة الأقصر لدعم الشباب والفتيات فى قرى الظهير الصحراوى والغربى حيث يتم قبل بدء موسم التجفيف فى كل عام عقد مجموعة من التدريبات الفنية داخل المنشر للشباب من الجنسين الراغبين فى العمل بهذا المشروع.

فيما يقول المهندس عبد الكريم دياب مدير منشر الطماطم المجففة بمحطة الفرز التابعة لوادى النسيم والتى تحمل إسم "محطة الشهيد ماجد صالح"، إنه توجد كثافة فى الإقبال هذا العام من المزارعين على توريد محاصيلهم، وذلك عقب تحقيق العام الماضى أحد أفضل مواسم الطماطم المجففة، حيث اختتم الموسم بتصدير طن طماطم على 14 حاوية كل حاوية 25 طن طماطم، وبلغ سعر الكيلو الطماطم المجففة للتصدير 3 دولار وسعر الطن 3 آلاف دولار.



احدي-المناشر-جنوب-الأقصر



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الدكتور-نوبى-حفنى-يكشف-تفاصيل-تجفيف-الطماطم



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الطماطم-المجففة-وتوسع-كبير-فى-زراعتها-بالأقصر



العمال-خلال-تجفيف-الطماطم-بأكبر-مناشر-غرب-الأقصر



المهندس-عبد-الكريم-دياب-ومحطة-تجفيف-الطماطم-بإسنا



تدريب-المزارعين-علي-تجفيف-الطماطم-لتصديرها-للخارج



جانب-من-أعمال-تجفيف-الطماطم-بالأقصر



جانب-من-زراعات-الطماطم-وتجفيفها-غرب-الأقصر



جانب-من-مناشر-الطماطم-حول-الأقصر



صناعة-الطماطم-المجففة-تجذب-أسواق-أجنبية-للأقصر



عينات-من-الطماطم-المجففة-عقب-نهاية-التجفيف



كميات-الطماطم-المجففة-بالموسم-الجديد