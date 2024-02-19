شكرا لقرائتكم خبر عن 120 ألف إسرائيلي بدون كهرباء بسبب خلل في محطة لتوليد الطاقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت شركة الكهرباء الإسرائيلية بانقطاع التيار الكهربائي بسبب خلل، وذكرت في بيان مقتضب، أن سبب ذلك يعود "لتوقف في عمل وحدة الإنتاج"، خما تسبب "بانقطاع التيار الكهربائي في عدة مواقع في جميع أنحاء البلاد".

ووفق لوكالة "معا"، أشارت الشركة إلى أنه "بدأ تشغيل وحدات الإنتاج البديلة، وعادت الكهرباء إلى معظم الأماكن التي توقفت فيها".

وذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن 120 ألف إسرائيلي بدون كهرباء بسبب خلل في محطة لتوليد الطاقة.