شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة: لا يوجد عرض بعينه يدل على وجود الإصابة بسرطان البروستاتا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الصحة والسكان إنه لا يوجد عرض بعينه يدل على وجود الإصابة بمرض سرطان البروستاتا، وتابعت: المرض يتطلب الكشف المبكر للتعرف على تشخيص دقيق للحالة.

وأضافت وزارة الصحة والسكان : غدة البروستاتا توجد حول مخرج البول لذا يشكى معظم الرجال من ضعف التبول والإحساس بعدم اكتمال تفريغ المثانة وفى بعض الأحيان يشعر المريض بألم شديدة فوق أحد العظام إذا حدث انتشار للخلايا فى العظام.

وكشفت وزارة الصحة والسكان عن آلية الحماية من الإصابة بسرطان البروستاتا وقالت إنه يجب التوجة لاقرب وحدة صحية لتحديد استهدافك بالفحص من خلال استبيان وزارة الصحة .

وقالت وزارة الصحة والسكان : يجب عمل تحليل psa فى المستشفيات الخاصة بالمبادرة حتى فى حالة عدم وجود اعراض أو تاريخ مرضى وتابعت : فى حالة وجود الأعراض يجب مراجعة المختصين بالفحص لعمل التحليل المطلوب

وأضافت : فى كثير من الأحيان يكون المرض من الأنواع الهادئة ولا تحتاج لبدء أى علاج أثناء التشخيص وإنما المتابعة الدورية.وقالت: فى أغلب الأحيان لا يحتاج سرطان البروستاتا فى المراحل المبكرة لتلقى أى أنواع من العلاج الكيميائى.