شكرا لقرائتكم خبر عن المشى ساعة يوميا وشرب 8 أكواب مياه.. نصائح صحية هامة خلال شهر رمضان والان مع تفاصيل الخبر
1-الحرص على شرب كميات كافية من السوائل ما لا يقل عن ثمانية أكواب في اليوم (شرب كوب الى كوبين من الماء كل ساعة خلال الفترة ما بين الإفطار إلى السحور)
2- البدء بتناول حبات التمر وكوب من الماء أو الحليب على وجبة الإفطار.
3- بدء وجبة الإفطار بطبق من الشوربة من اجل تمهيد المعدة لاستقبال الوجبة الرئيسيّة، كما أنّه يعوّض السوائل التي خسرها الجسم.
4- الحرص على تناول الطبق الرئيسي بعد 10 - 15 دقيقة من شرب السوائل.
5- تناول طبق السلطة على وجبة الإفطار.
6- إضافة الفاكهة المجففة، والخضروات، ومنتجات الألبان، والحبوب الكاملة، والأطعمة النشوية، واللحوم الحمراء، والأسماك ضمن قائمة الأطعمة في شهر رمضان
7- الحرص على تناول الأطعمة قليلة الدسم.
8- اتباع نظام السلق والشوي بدلًا عن القلي عند تحضر الأطعمة.
9- الحرص على مضغ الطعام جيدًا.
10- تجنب الإفراط باستخدام الملح والأطعمة المملّحة مثل المخللات.
11- تجنّب تناول العصائر الصناعيّة المحلاة والتي تحتوي على كميّة عالية من السكر دون أيّة قيمة غذائية مفيدة.
12- تجنب الاكثار من شرب الكافيين على السحور.
13- تناول الخضراوات والفواكه الغنية بالالياف والفيتامينات والمعادن المهمة للجسم.
14- تناول الحلويات باعتدال، وعدم تناولها قبل النوم مباشرةً.
15- المشي بعد ساعة إلى ساعتين من الإفطار.
16- الحرص على تناول وجبة السحور التي تحتوي على النشويّات بطيئة الامتصاص كخبز القمح الكامل وذلك من أجل الحفاظ على مستوى السكر في الدم لأطول فترةٍ ممكنة.
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