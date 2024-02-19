شكرا لقرائتكم خبر عن المشى ساعة يوميا وشرب 8 أكواب مياه.. نصائح صحية هامة خلال شهر رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر المركز القومى للبحوث نشرة طبية للدكتورة أمل محمد مصطفي الفقي أستاذ مساعد بقسم العقاقير، معهد بحوث الصناعات الصيدلية والدوائية في المركز القومي للبحوث.

عن أهم النصائح الصحية في شهر رمضان ومنها:-

1-الحرص على شرب كميات كافية من السوائل ما لا يقل عن ثمانية أكواب في اليوم (شرب كوب الى كوبين من الماء كل ساعة خلال الفترة ما بين الإفطار إلى السحور)

2- البدء بتناول حبات التمر وكوب من الماء أو الحليب على وجبة الإفطار.

3- بدء وجبة الإفطار بطبق من الشوربة من اجل تمهيد المعدة لاستقبال الوجبة الرئيسيّة، كما أنّه يعوّض السوائل التي خسرها الجسم.

4- الحرص على تناول الطبق الرئيسي بعد 10 - 15 دقيقة من شرب السوائل.

5- تناول طبق السلطة على وجبة الإفطار.

6- إضافة الفاكهة المجففة، والخضروات، ومنتجات الألبان، والحبوب الكاملة، والأطعمة النشوية، واللحوم الحمراء، والأسماك ضمن قائمة الأطعمة في شهر رمضان

7- الحرص على تناول الأطعمة قليلة الدسم.

8- اتباع نظام السلق والشوي بدلًا عن القلي عند تحضر الأطعمة.

9- الحرص على مضغ الطعام جيدًا.

10- تجنب الإفراط باستخدام الملح والأطعمة المملّحة مثل المخللات.

11- تجنّب تناول العصائر الصناعيّة المحلاة والتي تحتوي على كميّة عالية من السكر دون أيّة قيمة غذائية مفيدة.

12- تجنب الاكثار من شرب الكافيين على السحور.

13- تناول الخضراوات والفواكه الغنية بالالياف والفيتامينات والمعادن المهمة للجسم.

14- تناول الحلويات باعتدال، وعدم تناولها قبل النوم مباشرةً.

15- المشي بعد ساعة إلى ساعتين من الإفطار.

16- الحرص على تناول وجبة السحور التي تحتوي على النشويّات بطيئة الامتصاص كخبز القمح الكامل وذلك من أجل الحفاظ على مستوى السكر في الدم لأطول فترةٍ ممكنة.