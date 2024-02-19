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تشغيل قطارات جديدة على خط منوف / كفر الزيات والعكس.. إنفوجراف

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القاهرة - سامية سيد - بدأت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، تشغيل قطارى 856 / 861 بين محطتى منوف / كفر الزيات والعكس بعربات تحيا مصر كخدمة جديدة لركاب خط منوف / كفر الزيات، وذلك انطلاقاً من حرص الهيئة  على راحة جمهور الركاب وتنفيذاً لتعليمات المهندس محمد عامر – رئيس الهيئة.

 

 

ويقوم قطار 856 من محطة كفر الزيات الساعة 5.25 مساءً ويصل محطة منوف الساعة 6.55 مساءً .

 

وقطار 861 يقوم من محطة منوف الساعة 8.05 مساءً ويصل محطة كفر الزيات الساعة 9.35 مساءً .

 

وأكدت الهيئة على أنها لا تدخر أى جهد لتقديم أفضل خدمة لراحة جمهور الركاب  .

 

 


مواعيد الخدمة الجديدة (1)


مواعيد الخدمة الجديدة (2)

 

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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