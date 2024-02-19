شكرا لقرائتكم خبر عن تشغيل قطارات جديدة على خط منوف / كفر الزيات والعكس.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، تشغيل قطارى 856 / 861 بين محطتى منوف / كفر الزيات والعكس بعربات تحيا مصر كخدمة جديدة لركاب خط منوف / كفر الزيات، وذلك انطلاقاً من حرص الهيئة على راحة جمهور الركاب وتنفيذاً لتعليمات المهندس محمد عامر – رئيس الهيئة.

ويقوم قطار 856 من محطة كفر الزيات الساعة 5.25 مساءً ويصل محطة منوف الساعة 6.55 مساءً .

وقطار 861 يقوم من محطة منوف الساعة 8.05 مساءً ويصل محطة كفر الزيات الساعة 9.35 مساءً .

وأكدت الهيئة على أنها لا تدخر أى جهد لتقديم أفضل خدمة لراحة جمهور الركاب .