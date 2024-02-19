شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة:‫ تشكيل لجنة مع الرى لإجراء تعديلات على برنامج التحول للرى الحديث ‎ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي بوزارة الزراعة، إنه خلال السنوات القليلة الماضية تم تنفيذ بعض المشروعات لتطوير وتحديث الري بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية والري.

‎وأضاف عزوز، أنه من خلال المبادرة القومية لتطوير الري والتحول إلى الري الحديث، تهدف الدولة إلى تحقيق الاستغلال الأمثل للموارد المائية والوصول إلى أعلى إنتاجية من المحاصيل الزراعية تماشياً مع رؤية القيادة السياسية نحو دعم وتنمية مشروعات التنمية من خلال توفير سبل وآليات التحول من استخدام الأساليب التقليدية فى الري، و‎اتباع أساليب الرى الحديثة بأشكالها المختلفة.

‎وأشار عزوز، إلى تشكيل لجنة من وزارة الزراعة والرى، لإجراء تعديلات عل البرنامج ليكون السداد علي 20 سنة تقسيط مع إعادة تقييم الأسعار، وأن يكون التنفيذ في مساحات مجمعة والأولوية للمزارع البستانية "الفاكهة".